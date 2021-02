Cuatro son las personas que podrían revelar todas las claves del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981: el entonces rey Juan Carlos I; el coronel Antonio Tejero de la Guardia Nacional; el mayor general Alfonso Armada con el general Comyn y el teniente general Jaime Milans del Bosch.

Hay una pregunta verbal: ¿desvelar? ¿Hay alguna otra cosa que decir? También hay un problema biológico: las dos personas de la Armada y Milans murieron sin revelarlo, al menos sin un registro escrito, y hoy todavía nos preguntamos qué. Y nunca lo sabremos, o nunca sucederá.

Los otros dos mencionados nunca han hablado demasiado de aquel día ni de sus previos. El rey, una vez en el 2011, en el 30º aniversario, cuando se le preguntó si algún día se sabría la verdad completa, dijo: “Ya se sabe todo y lo que no se sabe se lo inventan”. Cuando fue juzgado, Tejero dijo: “Lo que yo quisiera es que alguien me explicara lo del 23-F, porque yo no lo entiendo”.

En todo caso, en el 40.º aniversario de aquel intento de golpe de Estado sigue habiendo preguntas en el aire.

Recién aprobada una Constitución que desmantelaba cuarenta años de dictadura, recién legalizado el Partido Comunista (el perdedor de la guerra, en el esquema de la mayor parte de los militares), las informaciones sobre amenazas golpistas eran constantes, explica a este diario alguien que estuvo en diversos niveles de su cúpula muchos años. ¿Fue el arrojo de Tejero el que permitió que se llevara a cabo? ¿Por qué este y no otros? Una investigación posterior del Ministerio del Interior sostiene que “el 23-F fue la forma instrumental para frenar un golpe duro, llamado el golpe de los coroneles . En él se preveía detenciones masivas y la suspensión de los partidos políticos. Al rey se le plantearía que lo aceptara, o si no, que se marchara de España”. Según estas tesis, para el 23-F se instrumentaliza a Tejero, que cree que es el golpe duro, y por eso el capitán Muñecas dice en el Congreso que está esperando a la “autoridad competente, militar por supuesto”.

Hora a hora del 23-F

18.23 h El teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero irrumpe al frente de 200 guardias civiles en el hemiciclo del Congreso, donde se votaba la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como nuevo presidente del gobierno

18.23 El teniente general Manuel Gutiérrez Mellado, vicepresidente primero del gobierno, es zarandeado por Tejero mientras varias ráfagas de subfusiles acribillan la cúpula del hemiciclo. El presidente Adolfo Suárez intenta socorrerle

19.00 En València, el capitán general de la III región militar, Jaime Milans del Bosch, asume todos los poderes civiles y militares mediante un bando

19.15 Los asaltantes dejan salir del Congreso de los Diputados a los civiles y funcionarios. Minutos más tarde dejarán salir también a los periodistas que cubrían la investidura frustrada de Calvo Sotelo

19.30 El teniente general Milans del Bosch ordena el despliegue en València de la división Maestrazgo, con medio centenar de carros de combate y unos 1.800 hombres, en la denominada operación Turia

19.30 Tres escuadrones con blindados procedentes del acuartelamiento de Retamares, en Madrid, ocupan las instalaciones del ente público RTVE en Prado del Rey. Televisión Española altera su programación y Radio Nacional empieza a emitir marchas militares

19.30 Suárez se levanta de su escaño y pide hablar con el responsable de la fuerza de seguridad. En respuesta se oye un grito que pasará a la historia: “¡Se sienten, coño!”.

20.00 Tejero ordena la salida y reclusión en diversas dependencias del Congreso de Suárez y Gutiérrez Mellado.

20.05 El presidente de la UCD, Agustín Rodríguez Sahagún, los secretarios generales del PSOE, Felipe González y del PCE, Santiago Carrillo, y el vicesecretario general ­de los socialistas, Alfonso Guerra, quedan aislados en una sala en el Congreso

20.20 Jordi Pujol y el rey mantienen una conversación en la que el monarca le pide confianza. De ahí saldrá la frase “Tranquil, Jordi, tranquil”

20.43 Uno de los asaltantes del Congreso lee en el hemiciclo un comunicado en el que informa de que en València se han desplegado unidades militares por las calles

21.00 Las unidades que habían tomado el control de RTVE se retiran. Esto permite que el director de la Seguridad del Estado, Francisco Laína, lea un comunicado en el que anuncia la constitución de un gobierno provisional integrado por los subsecretarios y presidido por él mismo

21.30 La Junta de Jefes de Estado Mayor señala en un comunicado que han tomado medidas para reprimir todo atentado a la Constitución

21.30 El Consejo General del Poder Judicial, que también se ha reunido tras conocerse el asalto al Congreso, ofrece su lealtad al rey y a la Constitución

22.30 El teniente coronel Tejero entra en el hemiciclo y anuncia a los guardias que lo custodian que “la II, III, IV y V región militar han dicho sí al teniente general Milans del Bosch como presidente del gobierno”.

23.50 Entran en el Congreso el segundo jefe del Estado Mayor del ejército, general Alfonso Armada, y el director general de la Guardia Civil, general José Luis Aramburu Topete, para entrevistarse con Tejero. Aramburu abandonará en breve el Congreso

24 DE FEBRERO

1.14 El rey, con uniforme de capitán general, dirige un mensaje a través de radio y televisión en el que ordena el mantenimiento del orden constitucional. Poco después, Milans del Bosch ordena la retirada de las tropas en València

1.18 El general Armada abandona el Congreso

1.30 Una columna de vehículos de la policía militar a las órdenes del comandante Emilio Pardo Zancada acude al Congreso de los Diputados

2.30 El rey advierte a Milans del Bosch que quien se subleve provocará otra guerra civil, según el télex enviado por don Juan Carlos al general

5.30 El exdirigente sindical y ultraderechista Juan García Carrés, implicado en la trama civil del golpe, es detenido en su domicilio

5.45 Mediante un nuevo bando, Milans del Bosch deja sin efecto el estado de excepción

8.50 En el hemiciclo, el presidente del PP, Manuel Fraga, increpa a Tejero y, abriéndose la chaqueta dice: “Yo ya no aguanto más… Disparen contra mí”, grito al que se suman otros diputados. Dirigiéndose a la salida, Fraga añade: “Prefiero morir con honra que vivir con vilipendio”

9.00 En los aledaños del Congreso, el teniente coronel Tejero firma su rendición en el denominado pacto del capó , en el que se dejaba salir a los guardias civiles del hemiciclo y se eximía de responsabilidad a los que tuviesen graduaciones de teniente hacia abajo

10.00 Se autoriza la salida de las diputadas que se encuentran en el hemiciclo. Tras resistirse, acceden a salir a petición de sus compañeros

10.30 Una decena de guardias civiles se entregan a la policía militar

11.50 El gobierno, los diputados y los periodistas encerrados comienzan a salir del Congreso

12.27 Tejero se entrega a Aramburu Topete y abandona el Congreso junto a los guardias civiles implicados en el asalto