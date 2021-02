Diseñar tu espacio en la cocina adecuándolo a tu estilo de vida es vital para crear hogar. Para lograr la excelencia en el diseño de la cocina se requiere de un estricto control de calidad que garantice a los compradores la obtención de artículos de primera clase. Esto lo sabe bien Arrital ( https://arritalvalencia.es/ ) . Donde este sello de garantía se convierte a corto plazo en la mejor carta de presentación. Disponiendo de las ideas, la experiencia y la amplia variedad de productos de calidad y diseño ARRITAL CUCINE.

La cocina no es sólo el lugar donde se prepara y consume la comida, es el espacio donde se comparten las vivencias, donde se crea hogar. Arrital Valencia

En Arrital Valencia consideran que la cocina en Valencia, no es solo el lugar para consumir la comida, sino un lugar para experimentar experiencias, sabores, emociones y belleza.

Por tales motivos, es imprescindible tomar las decisiones más acertadas en el diseño de tu cocina, para que no solo sea funcional y práctica, sino que también pueda gozar de un diseño innovador, moderno y atractivo, que la convierta en una estancia agradable y acogedora.

Un espacio elegante y original

Desde un tradicionalismo contemporáneo con los muebles altos abatibles en madera de Roble Natural, hasta complejos proyectos de interiorismo, donde la vivienda se organiza en torno a la cocina, este espacio se puede convertir el algo elegante y original como conformar el espacio en un cubo retroiluminado y revestido con un exclusivo papel pintado. Contando con un diseño exclusivo en cada uno de los espacios que diseñan, centrándo en los detalles, en los acabados y en la comodidad para que toda la familia disfrute del núcleo del hogar.



Los espacios reducidos no son un problema pudiéndolos convertir en un lugar funcional, dotando a la estancia de todas las comodidades para que la cocina sea cómoda para sus usuarios. Obteniendo un espacio de office en el que la mesa reposa sobre los muebles generando un conjunto muy bien resuelto.

Claridad y calidez o materiales nobles con líneas contemporáneas son otra de las alternativas que harán de estos espacios un lujo tanto en habitabilidad como en modernidad y confort. Este espacio culinario surge de la necesidad de compartir espacios principales para un mejor funcionamiento de estas viviendas situadas en Valencia.

Por último añadir que uno de los diseños de cocinas que está cobrando gran relevancia en el interiorismo es el “open concept” o lo que se denomina en español “concepto abierto”. Se trata de integrar este espacio en otras áreas del hogar, tales como el salón o el comedor, lo que permite contar con una amplitud especial que puede dar lugar a la interacción entre diversos ambientes.

5 ideas para organizar tu cocina

Estos cinco tips te ayudarán a organizar tu cocina, teniendo en cuenta sobre todo, espacios y dimensiones de la misma, dado que podemos llegar a saturarla o dejarla con un aspecto no deseado.

No acumules demasiados trastos, tuppers o utensilios que no vayas a utilizar. Espero que no seas de los que tiene en exhibición de esa vajilla que nunca usarás, al igual que tazas viejas y utensilios de cocina que quizá ya no sirven.

Mejor ten a la mano los platos y vasos necesarios para el diario sin excederte Opta por limpiar tu cocina de todos estos objetos que no sirven o que posiblemente no necesitas. Busca una vajilla que te guste para los eventos formales asegurándote de que la usarás .

Aprovecha los armarios al máximo. Por lo general, dentro de los estantes es posible colocar algunos ganchos para colgar cucharones, bolsas, un mandil, entre otros. Asegúrate de ponerlos en el espacio que queda en el área destinada para almacenar, de otra forma no podrás cerrar las puertas.

Usa los colores adecuados. Usar los colores adecuados puede ayudar a que tu cocina parezca más espaciosa y atractiva, además de tener un efecto positivo sobre ti a modo feng shui. Al igual que sucede con los colores, las luces y la iluminación son tu mejor aliado para aumentar visiblemente el espacio. Las lámparas para colgar o integradas en el techo serán tus mejores aliados.

Usa organizadores en los cajones Usa organizadores para separar las cosas y para tener todo el orden. Notarás que usarás menos espacio y el resto puedes utilizarlo para almacenar trastos de diario que toman parte considerable de tu fregadero.

Aprovecha las paredes sin exagerar Es posible aprovechar las paredes para colocar una o dos repisas para colocar objetos, lo que puede hacer que tu cocina se vea organizada y espaciosa.