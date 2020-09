· Los MIR se reunieron con personal de Conselleria el martes 8, en la primera reunión oficial en la que se les ha reconocido finalmente su capacidad para llegar a acuerdos laborales vinculantes.

· Tras más de 4,5 horas de reunión, se llegó a algunos puntos de encuentro en cuanto a condiciones laborales, conciliación familiar y hacer respetar la legislación vigente, pero apuntan que con solo estas mejoras seguirían en una situación laboral muy precaria, por lo que mantienen la convocatoria de huelga laboral.

Más de 50 días llevan en huelga los residentes valencianos. Desde el 21 de julio, y habiendo realizado el preaviso de huelga el 10 del mismo mes, sólo se han reunido en dos ocasiones con Conselleria en reunión oficial. La primera tuvo lugar el 31 de julio, donde se les negó rotundamente la legitimidad para negociar como Comité de Huelga frente a Conselleria, y se anunciaba la creación de un Foro Autonómica donde “elevar sus propuestas”. Los residentes mostraron su descontento a las puertas de Conselleria en una concentración que dejó patente su enfado. “Fue un claro intento de echarnos de las negociaciones de nuestras propias condiciones laborales, sólo quieren sentarse con los sindicatos” afirmaron desde el Comité de Huelga, formado por residentes.

Tras esto, se les prometió que si enviaban un documento de trabajo con las reivindicaciones más elaboradas, se les citaría a una nueva reunión oficial. Los MIR cumplieron y enviaron dicho documento pero la cita no llegó. Tras esto, el Sindicato Médico, CESM-CV, quien ha convocado la huelga para los residentes, interpuso una denuncia a Conselleria por vulneración del Derecho Fundamental a Huelga. Tras ser admitida a trámite el pasado X de septiembre, y persistir en sus movilizaciones, los MIR finalmente recibieron una nueva convocatoria de reunión oficial.

Tras la reunión oficial del martes 8 los residentes declaraban que “se han debatido todas las reivindicaciones y hemos acercado posturas en algunos puntos”. Se refiere a que por el momento Conselleria acepta la creación de un Órgano Supervisor que vele por el cumplimiento de la legislación vigente. “La libranza tras una guardia de 24 horas ya está contemplada en la ley, pero cuando se incumple sistemáticamente en demasiados hospitales, nuestra empresa, la Conselleria, debe tomar partido”. También conceden fijar un máximo de guardias mensuales menor al establecido a nivel estatal, la reducción de guardias en casos de conciliación familiar, y que cuando se realice una guardia un domingo o festivo, se genere un día libre adicional, tal y como ya tiene concedido el personal estatuario. “Por otra parte, no aceptan ninguna medida retributiva ni tampoco formativa. Les hemos hecho saber que sin dichas mejoras no vamos a desconvocar la huelga” añaden en comunicado oficial desde el Comité.

Volverán a reunirse de forma oficial la próxima semana, pendientes de debatir un borrador de preacuerdo que les será remitido por Conselleria en los próximos días, tras lo cual será fijada una fecha exacta. “De momento nuestras posturas están muy alejadas en cuanto a salario y formación se refiere” denuncian. “Tras 50 días de conflicto, todavía tienen que estudiar mejoras en el tema de la supervisión y no parecen estar por la labor de querer concedernos más días para formación, días que necesitamos para ir a congresos, másteres necesarios para nuestra especialización, y realizar las horas de cursos que se nos exigen”. Actualmente disponen de los mismos días al año que el personal estatutario, pese a que en su contrato predomina lo formativo sobre lo laboral. También tienen que revisar la sustitución entre residentes cuando uno de estos enferma o tiene una falta justificada, lo que implica realizar más horas de las acordadas. En cuanto a la recuperación del pago de las dietas de restauración para los que realizan guardias en Atención Primaria, unos 12€ por guardia, tampoco les han podido confirmar nada. “Es como admitir que para ellos sí que somos personal estructural. No nos quieren dar más días para formación, ni respetar que el motivo de hacer guardias es formativo, y esto es porque nos necesitan para cubrir los huecos de los especialistas que no tienen, Sin embargo, ¿para pagarnos sí que somos personal todavía en formación? En demasiadas ocasiones trabajamos como cualquier adjunto”.

Desde el Comité de Huelga nos transmiten que esperan que esta situación no se alargue mucho más. “La COVID cada día está más presente en nuestros hospitales y centros de salud y necesitamos volver a ellos con garantías. O cuidamos de los que cuidan, o fracasaremos como sociedad”.