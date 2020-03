76 detenidos y 10.023 actas de sanción este lunes por infringir las medidas de confinamiento

Además, se han levantado 10.023 propuestas de sanción por infracciones a las normas de confinamiento adoptadas para frenar la pandemia.

A continuación, la transcripción de la intervención este martes de los portavoces policiales en la rueda de prensa posterior a la reunión diaria del Comité Científico-Técnico COVID-19.

Director adjunto operativo de la Policía Nacional, comisario principal José Ángel González

“La Policía Nacional continúa protegiendo el espacio aéreo de nuestras ciudades ante el uso irresponsable de drones. En los últimos años, y conscientes de su auge, hemos aumentado las unidades especializadas que se dedican a su detección y neutralización, siempre en aquellos casos en que se utilizan de forma indebida.

Este tipo de aeronaves pueden llegar a ser un peligro real para el espacio aéreo, por lo que actualmente contamos con tres sistemas de neutralización diferentes: portátiles, móviles o fijos. Desde la activación del Estado de Alarma, hemos localizado, identificado y propuesto para sanción a cuatro personas, tres en Madrid y una en Ciudad Real, por el uso de estas aeronaves infringiendo la normativa vigente de Seguridad Aérea.

La Policía Nacional recuerda a los ciudadanos que el uso de estas aeronaves está sujeto a limitaciones y restricciones y, en este sentido, todos los daños que pueda ocasionar el dron serán responsabilidad del piloto.

Número de detenidos y actas

En las últimas 24 horas, el número de personas detenidas ha sido de 53 que, sumados a los 823 detenidos desde que entró en vigor el Real Decreto, hacen un total de 876. Lo que supone un incremento del 6%.

Respecto a las sanciones, en las últimas 24 horas se han tramitado 3.938 actas lo que supone un total de 70.928 desde el comienzo del Estado de Alarma.

Se ha reducido notablemente tanto el número de detenidos como el de propuestas de sanción, lo cual nos lleva a afirmar que los ciudadanos están concienciados que para vencer a este virus hay que quedarse en casa.

Fronteras

Respecto al cierre de fronteras interiores con Francia y Portugal, en las últimas 24 horas se han realizado 200 denegaciones de entrada, y se han controlado 5.906 vehículos.

En cuanto a fronteras aéreas y marítimas, este lunes se han producido tres denegaciones de entrada en el Aeropuerto de Barcelona.

Tentativa viral de fraude y bulos

A raíz del confinamiento que exige el Estado de Alarma, los ciudadanos están utilizando Internet más de lo habitual, sobre todo para realizar compras. Por ello, me gustaría que tuvieran especial atención con un tipo de fraude detectado por los especialistas de la Policía Nacional. Se trata de un envío masivo de correos que suplantan a una multinacional logística estadounidense dedicada al comercio electrónico.

El correo recibido indica que su cuenta personal ha sido bloqueada por motivos de seguridad al haber detectado accesos ilegítimos, debiendo el usuario introducir sus datos de acceso para poder recuperarla. Una vez que demos ese paso, los ciberdelincuentes tendrán en su poder nuestros credenciales de acceso y, además, podrán hacer uso de la tarjeta bancaria vinculada a nuestra cuenta.

En cuanto a bulos, hoy quiero llamar la atención sobre los que se han detectado en las últimas 24 horas.

El primero sería un Blog “amor a la vida”, en el que se anuncian productos que curan el COVID19. En dicho blog se publica un artículo con el título: “El coronavirus se puede curar en 24 horas”. Se detalla que dicha cura se obtiene gracias a la acción del dióxido de cloro, sin contraindicaciones y sobre todo que cura el coronavirus en tan solo 24 horas; la publicación señala a las empresas farmacéuticas como las responsables de que no se utilice, dado que no les interesa curar a los pacientes para que así continúen siendo sus clientes.

Circula por Whatsapp un vídeo donde un transportista enseña un almacén con cajas y asegura que en ellas hay material sanitario, que va a ser transportado a Francia porque España no paga. Se trata de un bulo y lo que se enseña en el vídeo son cajas de folios

Me gustaría que tuvieran especial precaución con las distintas modalidades de phising, ya que se ha detectado una gran viralidad y un envío masivo de correos maliciosos y con los bulos que continuamente se están publicando en las redes.

Por último, este lunes fueron detenidos tres varones, uno en Badajoz y dos en Alcantarilla, por atentado. El primero tenía una tienda abierta de textil y estaba vendiendo mascarillas, interviniéndose unas 931, mientras que los otros dos detenidos lo fueron cuando se encontraban en la calle varios jóvenes y al solicitarles que volvieran a sus domicilios por incumplir el confinamiento se enfrentaron a los agentes, debiendo solicitar apoyo de más policías, dado el numeroso grupo que estaba en la calle. Uno de los detenidos intentó agredir a uno de los agentes con un cuchillo, siendo atendidos varios policías en el hospital por las lesiones sufridas.

20.000 hombres y mujeres de la Policía Nacional luchan cada día contra el coronavirus

Cada día, 20.000 hombres y mujeres de la Policía Nacional luchan contra el coronavirus desde las diferentes unidades y especialidades policiales. Es cierto que el verdadero frente y la vanguardia de esta lucha, la formada por los sanitarios que se están dejando literalmente la salud para acabar con el coronavirus, es primordial… Y no nos cansaremos nunca de mostrarles nuestro más sincero agradecimiento.

Pero, para hacer cumplir las nuevas medidas y reducir la enorme presión a la que está sometido el sistema sanitario, todos los policías nacionales van a seguir cumpliendo la misión que se les ha encomendado con la dedicación y profesionalidad que siempre demuestran:

Los radiopatrullas a pie de calle, día y noche, con el apoyo de las unidades de Caballería o del Servicio de Medios Aéreos desde el aire, también en primera línea para hacer cumplir las nuevas medidas adoptadas.

Y, por supuesto, los especialistas en Policía Científica, que han puesto a disposición de las autoridades sanitarias sus instalaciones y conocimientos para analizar los test del COVID-19.

Los ciberagentes que patrullan incesantemente en la Red para detectar los muchos intentos de los delincuentes para sacar provecho ilícito de la compleja situación que estamos atravesando.

Los agentes que siguen velando por la seguridad de las víctimas de violencia de género, de las víctimas de trata…

No he nombrado a todos porque sería imposible, pero quiero expresar mi reconocimiento y orgullo personal para todos ellos por su esfuerzo y trabajo para conseguir el objetivo primordial de nuestra principal misión ahora, que no es otra que proteger la salud de todos”.

Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, general José Manuel Santiago

“Las actuaciones desarrolladas por la Guardia Civil durante este lunes, en el que 21.000 guardias patrullaron los pueblos y ciudades de España, permitieron identificar a 116.043 personas e interceptar 2.610 vehículos. Con motivo de ello, se fomularon 6.085 denuncias, un 5,24 por ciento del total de las personas identificadas, y también se procedió a la detención de 23 personas por los delitos de desobediencia y resistencia.

A modo de ejemplo, se detuvo a tres ocupantes de un vehículo que intentaron eludir un control de verificación en Villafranca del Penedés (Barcelona), comprobándose que el conductor carecía del permiso de conducir y que además el vehículo había sido sustraído.

También quiero destacar que, con motivo de las medidas restrictivas de la movilidad impuestas, la Guardia Civil ha reforzado los controles estableciendo, en colaboración con la Dirección General de Tráfico y Carreteras del Estado, más de cien puntos fijos de control.

En el ámbito de la custodia de costas y fronteras, a lo largo de los últimos diez días la Guardia civil ha dedicado 2.900 efectivos a vigilar los casi dos mil kilómetros de fronteras terrestres que tiene España, llevando a cabo el control de 419 vehículos y la identificación de 548 personas.

Además, la Guardia Civil sigue trabajando en otros ámbitos relacionados con la seguridad y el resguardo fiscal en los 29 aeropuertos con conexión internacional, en los casi 8.000 kilómetros de costa que tiene nuestro país, en los 46 puertos de interés general o en nuestro mar territorial.

La Guardia Civil tiene en la lucha contra la criminalidad organizada en general, y contra todo tipo de tráficos ilícitos en particular, una de sus prioridades. A modo de ejemplo, este lunes una operación en varias fases llevada a cabo por las unidades especializadas de investigación de la Comandancia de Alicante se procedió a la incautación de 22 toneladas de tabaco de contrabando valorado en casi tres millones de euros.

Los pasados 28 y 29 de marzo, en coordinación con el Cuerpo Nacional de Policía y con Aduanas, la Guardia Civil interceptó un alijo de más de tres toneladas de cocaína en la ría de Arosa, en dos planeadoras. El esfuerzo continuado de la Guardia Civil ha llevado a la detención de siete narcotraficantes, entre ellos el cabecilla de la red.

En lo que afecta a los dispositivos destinados a garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales, este lunes la Guardia Civil empleó a 3.690 efectivos. Por citar alguno:

Agentes de las Islas Baleares acompañaron a seis convoyes con un total de doce toneladas de material sanitario desde el aeropuerto de Palma de Mallorca al Hospital de Son Espases.

La desinfección de dependencias del Hospital Can Misses en Ibiza.

Por lo que se refiere al auxilio de los colectivos más vulnerables, sobre todo las persona mayores, la Guardia Civil llevó a cabo 1.238 entrevistas, reuniones o contactos directos con responsables del sector. Como ejemplo:

Colaboración de la Guardia Civil de Córdoba en el traslado de ocho personas sin hogar que se encontraban temporalmente en un establecimiento de hostelería. Los agentes les facilitaron alimento, que adquirieron con su propio dinero, y las mascarillas y guantes de protección que necesitaban estas personas.

La colaboración con la Unidad Militar de Emergencias en labores de desinfección realizadas en dos residencias de mayores en la provincia de Granada, en tres centros de mayores en la provincia de Segovia, o en el aeropuerto de Vitoria.

Por lo que se refiere a la protección de las víctimas de violencia de género, continuamos manteniendo nuestros esfuerzos dedicados a reforzar su seguridad. Este lunes, se realizaron 1.529 actividades de protección, de las que quiero destacar 819 comprobaciones telefónicas y 624 contravigilancias.

En el marco de estos servicios, se detuvo en la provincia de Jaén a un individuo por supuestos malos tratos, consistentes en insultos y vejaciones a su expareja. La víctima había denunciado a su agresor con anterioridad, aunque no existía orden de alejamiento en vigor. Me gustaría recordar que existe la aplicación ALERTCORPS, a través de la cual cualquier víctima de violencia de género puede contactar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

También quisiera dedicar unas palabras a todos los familiares todas las personas que están hospitalizadas sufriendo esta enfermedad, y a las que no pueden acompañar. Les mandamos nuestro aliento y nuestra fuerza en la seguridad de que más pronto que tarde tendréis a vuestros seres queridos de vuelta.

Ya están comenzándose a realizar test de detección rápida de coronavirus a nuestros guardias civiles. En estos momentos tan duras que nos ha tocado vivir, estoy convencido de que el esfuerzo de todos desde el puesto que a cada uno le ha tocado, unos aislándose en casa para detener al virus y otros desarrollando un papel activo para poner fin a esta pandemia, todos superaremos esta prueba, porque las personas estamos hechas para enfrentarnos y vencer a las adversidades. Un día menos”.