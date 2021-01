+ La empresa People Are Science reconoce el municipio como territorio Iberian Real Food

+ La horchata de Alboraya sin azúcares añadidos recibe también este reconocimiento

El municipio de Alboraya recibe a través de la empresa People Are Science y la Diputación de València el sello de calidad Iberian Real Food por destacar en la industria alimentaria local con una producción de alimentos justos, saludables y respetuosos con el medio ambiente, con miras a un futuro sostenible de acuerdo con el Pacto Verde Europeo (Green Deal Europe, 2050).

El sello Iberian Real Food, está incluido en el programa Gastrotur, para la promoción de la gastronomía y el turismo local de la Comunitat Valenciana, este distintivo sólo se otorga a aquellos productores y empresas que cumplen con los estándares de calidad y seguridad alimentaria y, además, ofrecen productos de proximidad (km 0), saludables y de producción sostenible.

El alcalde de Alboraya, Miguel Chavarría se mostró muy emocionado por el reconocimiento que ha recibido el municipio y quiso agradecer a todos los que han participado en esta iniciativa turística y gastronómica y sobre todo dio “gracias al Patronato de Provincial de Turismo por apoyar el sector turístico ante los daños causados por la Covid-19 y también al Gremio de Horchateros de Alboraya por cumplir con los estándares que la distinción marcaba”, además añadió que “en estos momentos tan difíciles el Patronato de Turismo de la Diputación ha apostado por la promoción de un turismo responsable y gracias a iniciativas como esta, Alboraya se adhiere al pacto europeo”

Asimismo, también ha recibido este reconocimiento la horchata de Alboraya sin azúcares añadidos, certificando así la calidad del Gremio de Horchateros. Además del gremio, los productores de la localidad de horchata sin azúcares añadidos que recibieron este sello de calidad fueron las horchaterías; Daniel, Panach y Rin.

“Este sello destaca la importancia de los productos de proximidad, gestión sostenible y saludables. Hay que saber lo que consumimos y no aceptar comprar productos que cuestan poco pero que están llenos de conservantes y químicos que a la larga pagamos en medicamentos. La comida no es un carburante, no somos máquinas. Somos lo que comemos, pensemos de manera holística sobre ello, en quién lo ha cultivado, cómo, qué me aporta…”, destacó Carlos Gimeno, Técnico de Calidad de People Are Science, durante la entrega de los certificados.

También el empresario Daniel Tortajada, de Horchatería Daniel, quiso agradecer a todos el trabajo realizado y en especial al alcalde, Miguel Chavarría, por el apoyo a los productores y empresas locales como la suya, y hacer posible este galardón, que para ellos representa el reconocimiento de años de tradición y de mucho esfuerzo.

“Hay que entender que el 75% de la humanidad come de pequeños productores, pero miramos esa mayoría como si fuera una minoría y ponemos en el centro a la industria alimentaria. Alboraya tiene todo lo que busca Iberian Real Food: tradición, agricultura, gastronomía, a eso añádele sus paisajes y su cultura”, afirmó Rosa Valenzuela, directora general de People Are Science. “Hoy Alboraya se define como un territorio donde prima la calidad del producto local y su sostenibilidad. Un lugar que comparte mucha historia con la chufa valenciana y que ahora se reconoce como un alimento saludable y seguro”, concluyó la directora.

A la entrega del reconocimiento estuvieron presente el alcalde de Alboraya, Miguel Chavarría, la Concejala de Turismo, Raquel Casares, la directora general de People Are Science, Rosa Valenzuela, el presidente del Gremio de Horchateros y propietario de la Horchatería Daniel, Daniel Tortajada, el co-propietario de la horchatería Rin, Carmelo Balaguer, representantes de la Horchatería Panach, el presidente de la Denominación de Origen Chufa de Valencia, Antonio Gimeno y miembros de la corporación municipal del Ayuntamiento de Alboraya.

Iberian Real Food de People Are Science

La agricultura local, las tradiciones gastronómicas y el producto de proximidad son el futuro. Últimamente la alimentación está jugando un papel muy importante en la población, y es que cada vez nos preocupamos más por la calidad y procedencia de los alimentos que comemos diariamente. La tendencia de la “comida real” o ‘Real Food’ está cobrando relevancia y nos ayuda a tomar conciencia en muchos aspectos.

Sobre estos pilares se alza ‘Iberian Real Food’, un proyecto que busca poner en valor la gastronomía y el producto local como parte de la cultura de cada región, brindando la oportunidad de conocer lugares y sabores de nuestra tierra, favoreciendo la recuperación económica de estos sectores y promoviendo un modelo sostenible que mejora nuestro medio ambiente.