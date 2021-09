La compañía está invirtiendo más en su red de centros logísticos en España para responder a la creciente demanda de los clientes y apoyar mejor a los pequeños vendedores independientes

Amazon cuenta actualmente con más de 30 centros de operaciones en España y emplea a más de 12 000 personas en el país

El 16 de septiembre, Amazon celebrará su Career Day: una de las mayores ferias de empleo en España, en la que los demandantes de empleo podrán conocer las 1000 posiciones para puestos de trabajo fijos que actualmente tiene abiertas Amazon en el país.

Madrid, 7 de septiembre de 2021 – Amazon ha anunciado hoy que abrirá un nuevo centro logístico en Onda el próximo año. Será el primer centro logístico de la compañía en la Comunidad Valenciana, donde Amazon ya está presente con dos estaciones logísticas: una en Paterna y otra -inaugurada este verano- en Alicante.

La inversión de Amazon ayudará a satisfacer la demanda de los clientes y apoyará al creciente número de pequeñas empresas independientes que venden en Amazon y usan el servicio de almacenamiento y entrega de Amazon. Amazon ya cuenta con más de 30 centros de operaciones en toda España y este mes comenzarán a funcionar dos nuevos centros logísticos en Illescas (Toledo) y Corvera (Murcia).

“Diez años después de nuestra llegada a España seguimos invirtiendo, con lugares de trabajo modernos, seguros y atractivos que emplean a miles de personas con talento que reciben un buen salario y amplios beneficios”, dice Fred Pattje, Director de Amazon Customer Fulfillment en Francia, Italia y España. “Amazon emplea a más de 12 000 personas en España y tenemos previsto emplear a 15 000 trabajadores fijos para finales de este año. Estamos orgullosos de la contribución que estamos haciendo a España y a sus comunidades locales”.

“Que la empresa líder del mundo en comercio electrónico escoja Onda para mejorar su servicio en España no es casualidad. El Ayuntamiento y Amazon hemos trabajado de la mano durante muchos meses para que esta noticia, que conlleva miles de puestos de trabajo, sea por fin una realidad. A través del plan de acción Onda Logistic trabajamos por facilitar las gestiones, aplicar incentivos fiscales y aportar ventajas competitivas a todas las empresas que busquen invertir y crecer en el Mediterráneo, porque si a las empresas les va bien, a Onda y a los ondenses les irá mejor”, explica Carmina Ballester Feliu, Alcaldesa de Onda.

Trabajar en Amazon

Amazon ofrece un lugar de trabajo moderno, seguro y atractivo, con salarios competitivos y beneficios que incluyen seguro médico privado, un plan de pensiones y fondos de formación. Esto incluye el programa Career Choice, a través del cual la empresa apoya a los empleados para que accedan a la formación para adultos en el campo que elijan, financiando el 95% de la matrícula y las tasas asociadas hasta un importe de 8.000 euros en cuatro años.

Arnaldo Quimeso, empleado en la estación logística de Alicante, explica: “Mi experiencia en Amazon ha sido fantástica. Empecé cuando se abrió la estación logística de Murcia y, cuando ofrecieron puestos de trabajo en la nueva estación de Alicante, no me lo pensé dos veces. Me gusta asumir nuevos retos y Amazon es una empresa llena de oportunidades para crecer. Es un trabajo muy dinámico, estás constantemente aprendiendo tanto a nivel profesional como personal. Cada día aprendes algo nuevo”.

Amazon ha sido reconocida con la certificación Top Employer 2021, que valida la calidad del entorno de trabajo y los programas de recursos humanos ofrecidos a los empleados de Amazon en España. La certificación Top Employer destaca las iniciativas de Amazon para que sus empleados puedan iniciar y desarrollar su carrera profesional en un entorno de trabajo satisfactorio. Además, ha sido catalogada por Randstad como la empresa más atractiva para trabajar en España e incluida en la lista de mejores empresas para trabajar de LinkedIn.

Desde los primeros días de la COVID-19, Amazon ha colaborado estrechamente con las autoridades sanitarias para responder de forma proactiva, garantizando que seguía prestando servicio a las comunidades al tiempo que cuidaba de todos los empleados. Amazon invirtió 11 500 millones de dólares a nivel mundial en 2020 en iniciativas relacionadas con la COVID para ayudar a mantener la seguridad de sus empleados y hacer llegar los artículos a los clientes, implementando más de 150 cambios en los procesos, incluyendo controles de temperatura, mascarillas, guantes, mejora de la limpieza y el saneamiento y test regulares de Covid, entre otros. En España, desde el inicio de la pandemia, Amazon ha comprado más de 39 millones de pares de guantes, más de 17,9 millones de mascarillas, más de 74 millones de unidades de toallitas desinfectantes y 12,7 millones de litros de botellas de desinfectante de manos.

Para obtener más información sobre cómo trabajar en Amazon, desde la gama de posiciones que se ofrecen hasta el entorno de trabajo, pasando por el desarrollo profesional, la seguridad y el compromiso con la comunidad, visita https://www.aboutamazon.es/lugardetrabajo/.

Career Day 2021

El 16 de septiembre, Amazon celebrará Career Day: una de las mayores ferias de empleo que se celebran en España tanto virtual como físicamente en el nuevo centro logístico de la compañía en Illescas, Toledo.

El evento ofrece a aquellos que buscan empleo la oportunidad de conocer los 1000 puestos que actualmente tiene abiertos Amazon en España. Estos nuevos puestos incluyen todo tipo de perfiles y niveles de cualificación, desde operaciones hasta desarrolladores e ingenieros de software, gestores de negocio, científicos de datos, así como expertos en Cloud y arquitectos de soluciones que trabajan en Amazon Web Services.

Amazon también ofrecerá 600 sesiones virtuales de orientación profesional con reclutadores de Amazon para ayudar a los participantes a conseguir su próximo trabajo. Hay puestos para personas con todo tipo de experiencia y formación, desde perfiles para aquellos que buscan su primer empleo hasta expertos en logística, desarrollo de software y personal de oficina. Amazon busca perfiles para puestos de trabajo en campos como la logística, ingeniería informática, gestión de proveedores y cuentas, desarrollo de negocio, recursos humanos, finanzas, etc. El programa de formación online principal tendrá lugar de 10:30 a 12:30, y habrá sesiones de orientación profesional durante todo el día.

En el evento de Illescas, que abrirá sus puertas a las 14:00 horas, los participantes tendrán la oportunidad de conocer de primera mano a los diferentes equipos y las oportunidades laborales que ofrece Amazon a través de su red logística, comercio electrónico, software, cloud, audiovisual, cultura y entretenimiento, así como Alexa. Podrán conocer e interactuar con empleados que responderán a sus preguntas sobre lo que significa trabajar en Amazon y cómo solicitar un empleo. Habrá varios reclutadores en el evento para responder a preguntas adicionales sobre el proceso de contratación y proporcionar consejos sobre cómo mejorar los CV de los candidatos y prepararse para una entrevista de trabajo. Los interesados en acudir a Illescas deberán inscribirse también en www.amazoncareerday.com. Las plazas para acceder al evento son limitadas.

