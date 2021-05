Primeras imágenes de Camila Cabello y Nicholas Galitzine en su debut en la interpretación como Cenicienta y el Príncipe Azul respectivamente

Culver City, CA – 13 de mayo de 2021 – Amazon Prime Video ha anunciado hoy que la nueva versión de Cenicienta, dirigida por Kay Cannon (Dando la nota), y con un reparto de estrellas que incluye a la cantante y compositora nominada al Grammy, Camila Cabello, Idina Menzel y Billy Porter, se estrenará en exclusiva en Prime Video a nivel mundial este mes de septiembre en más de 240 países y territorios. El esperado musical incorpora canciones de artistas internacionales del género pop y canciones originales de Camila Cabello e Idina Menzel.



“Cenicienta es un clásico que todos conocemos y amamos, pero esta nueva propuesta tiene un toque moderno y único, y además, está protagonizada por un reparto estelar encabezado por la increíble Camila Cabello. El productor James Corden y el equipo de producción han reinterpretado el famoso cuento de hadas dándole una perspectiva fresca y empoderada que resonará entre el público y las familias de todo el mundo. No podríamos estar más emocionados de que nuestros clientes en todo el mundo canten y bailen al ritmo de la versión de Kay Cannon de esta historia clásica”, afirmó Jennifer Salke, Head of Amazon Studios.

La nueva y audaz versión musical del cuento tradicional seguirá los pasos de Cenicienta (Cabello), una joven ambiciosa cuyos sueños son más grandes de lo que el mundo le permite, pero que será capaz de perseverar y conseguir sus objetivos con la ayuda de su Fab G (Billy Porter).

Escrita y dirigida por Kay Cannon con versiones de canciones escritas por algunos de los artistas musicales más populares de todos los tiempos, Cenicienta cuenta con un gran reparto que incluye a Idina Menzel, Minnie Driver, Nicholas Galitzine, junto a Billy Porter y Pierce Brosnan. Los productores son James Corden, Leo Pearlman, Jonathan Kadin y Shannon McIntosh, y los productores ejecutivos son Louise Rosner y Josephine Rose.

Sobre Prime Video

Prime Video ofrece a los clientes una gran selección de películas, series y contenidos relacionados con el deporte, todos disponibles para ver en cientos de dispositivos compatibles.

