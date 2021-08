Ante las declaraciones de Mónica Oltra de ofrecer la Comunidad Valenciana como “tierra de acogida” para refugiados de Afganistán

Valencia, 17 de agosto de 2021. La Portavoz del Grupo Parlamentario de VOX en las Cortes Valencianas, Ana Vega, acusa al Consell de “hacer demagogia con los refugiados afganos y poner en peligro la seguridad de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana”. Responde así a las palabras de la Vicepresidente de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, en las que ofrece la Comunidad como “tierra de acogida” para refugiados procedentes de Afganistán.

La portavoz afirma que “Mónica Oltra insiste en poner en serio peligro las calles de nuestros pueblos y ciudades e hipotecar nuestro futuro con tal de hacerse una foto. Tal y como ya sucedió con la crisis del buque Aquarius, así como con los menas que asaltaron ilegalmente las fronteras nacionales en Melilla.”

Y define esta actitud como “la típica política progre de tierra quemada. Solo buscan la implantación en nuestro país de un multiculturalismo perjudicial para, entre otras cosas, los derechos y libertades de las mujeres y las del resto de ciudadanos. Si el feminismo que pregonan es el de crear guetos en los que las mujeres no puedan pasear tranquilas como ocurre en muchas ciudades europeas como Bruselas, París o Estocolmo, nos va a tener permanentemente enfrente y no pensamos renunciar a nuestra cultura occidental que garantiza plenamente los derechos que remarca nuestra Constitución. No queremos “no-go zones” en nuestros barrios como no queremos que la seguridad de las familias españolas se vea comprometida”.

Ana Vega explica que “desde VOX tenemos muy claro que nuestra nación es nuestro hogar y si nadie en su sano juicio abriría las puertas de su casa de par en par para que entre cualquiera a hacer lo que quiera, tampoco debería hacerse con nuestras fronteras. Si una vivienda tiene puertas, España también debe tenerlas. Su buenismo atenta directamente contra la libertad y el derecho a la seguridad de los españoles y no podemos permitirlo. Nosotros proponemos que los afganos que huyen del terror del fundamentalismo islámico talibán sean acogidos por los países musulmanes de su entorno, muchos de ellos regidos por jeques multimillonarios que podrían hacer frente a esta crisis sin coste cultural alguno”.

El fracaso militar y político de Biden, de Naciones Unidas y de la Unión Europea no deben pagarla los ciudadanos de a pie que, a fin de cuentas, son los que se verán afectados en caso de la apertura total de fronteras a la que apela “una irresponsable Mónica Oltra que, como el resto de progres acomodados, llevan años sin pisar la calle sin escolta ni coche oficial”, denuncia Ana Vega.

Por último, añade que “es momento de recordar a los más de cien militares y a los dos policías nacionales españoles que dieron su vida para la protección de los Derechos Humanos en Afganistán, hoy pisoteados ante la pasividad de una comunidad internacional rendida a China. Ellos son los héroes y no podemos permitir que la memoria de aquellos que entregaron su vida para nuestra seguridad se vea hoy vilipendiada por una izquierda que odia todo lo referente a España y a la Libertad y seguridad de los españoles”.