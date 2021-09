José María Llanos: “quizá no son las fallas que queríamos y no era el momento de celebrarlas, pero las disfrutaremos respetando las restricciones y limitaciones que nos han impuesto”

Valencia, 1 de septiembre de 2021. La portavoz del Grupo Parlamentario VOX CV, Ana Vega, ha criticado esta mañana en las Cortes la sustitución de Dalmau por Illueca en la vicepresidencia del Gobierno valenciano. La portavoz ha asegurado que “al señor Illueca no lo conocemos personalmente, pero lo que está claro es que el Consell ha sustituido a un comunista confeso por otro”. Ha añadido que “se mantiene el comunismo en la vicepresidencia del Consell cuando lo que deberían hacer es eliminar esa vicepresidencia, eliminar la Conselleria de vivienda, quitar a los 20 enchufados que tiene Podemos y que vuelva a ser una dirección general como antes”.

Vega ha asegurado también que el presidente Puig debería amortizar esta Conselleria para “ahorrar dinero a todos los valencianos y que todos esos importes vayan destinados a lo que realmente la ciudadanía necesita ahora mismo, al escudo social para proteger a los más vulnerables y a las ayudas reales que tendrían que haber llegado hace mucho tiempo y ahora llegan a cuentagotas o no llegan. Asimismo, ha censurado “la debilidad del Botanico por la lucha interna que tienen los tres partidos, que no se aclaran a la hora de presentar las propuestas y tomar decisiones”.

FALLAS

Tras la Junta de Portavoces, el presidente y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario VOX CV, José María Llanos, ha dado un mensaje de ánimo y afecto al mundo fallero y ha dicho que “los falleros y los valencianos en general tienen mucha ilusión y muchas ganas de trabajar y celebrar unas fiestas tan importantes, internacionales y universales como son las Fallas”.

Ha añadido que “quizá no son las fallas que queríamos y no era el momento de celebrarlas, pero las disfrutaremos respetando las restricciones y limitaciones que nos han impuesto”. Por último, Llanos ha expresado de cara a las fallas de 2022 que “si Dios quiere y hay una buena gestión de la pandemia, que hasta ahora no hemos tenido, podrían celebrarse con normalidad”.