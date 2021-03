CRIDA VIRTUAL 2021

Revive la Crida más diferente, mágica, llena de sentimientos, de recuerdos y de cariño

Junta Central Fallera emitió este domingo a las 20:00 horas un video especial con piezas de los discursos de las falleras mayores de València de la última década

Bienvenidas y bienvenidos a una Crida diferente, mágica, llena de sentimientos, de recuerdos y de cariño. Este año, la situación sanitaria que estamos atravesando ha vuelto a dejarnos sin Fallas, y esta vez también sin ese día en el que nuestras Falleras Mayores de València anuncian a todo el mundo que llega nuestra gran fiesta. Pero lejos de dejarnos llevar por el desaliento, los falleros y las falleras queremos, una vez más, demostrar que las Fallas son mucho más que una fiesta, son cultura y tradición, son esperanza.

Y con este sentir, desde Junta Central Fallera hemos querido componer un discurso de la Crida muy especial, uno que hemos conformado con las piezas de los discursos de las últimas diez Falleras Mayores de València, desde Mª Pilar Giménez Santamarina hasta Consuelo Llobell, sin olvidar a las más pequeñas que desde 2016 ya ponen voz al mundo fallero infantil.

¿Y por qué las de la última década? Porque esa cifra representa la perfección, la fuerza, el equilibrio y el carisma, porque es un número redondo. Porque nos permite echar la vista atrás y ver todo el que hemos conseguido en la última década, nada más y nada menos que ser PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA HUMANIDAD. Os invitamos a haceros eco de esta Crida Virtual, de hacerla y sentirla vuestra.

Fallers i Falleres, valencians i valencianes, gent de tot el món….

Que esta clau obriga València, les falles i un món millor. Hui des d’esta Porta dels Serrans, símbol de la nostra identitat, l’hivern alena els seus últims sospirs abans de deixar pas a la primavera….

Alcem les nostres veus com si fora una sola, cridem a tot lo món a que vinguen a conéixer i enamorar-se de nostres Falles…

Estem a hores de transformar la nostra ciutat en art, música, llum i soroll i la gent sàpiga que comença la millor festa del món, LES FALLES!!!



Una festa que no eixiria endavant si no fora per l’esforç de tota la gent que l’envolta: els nostres artistes fallers, els nostres pirotècnics, els nostres músics, indumentaristes, orfebres, perruquers…però sobretot, vosaltres, els fallers!



Perquè vosaltres, i només vosaltres, sou els verdaders artífexs de la festa, sou els que porteu anys i anys aprenent a renàixer de les cendres de la falla, per a poder oferir a València i al món sencer LA MILLOR FESTA DEL MÓN.



Sentiu-vos orgullosos per entregar-vos en cor i ànima a esta ciutat… I seguim lluitant per les nostres tradicions, demostrant cada dia que mereix la pena SER FALLERS!

Perquè les Falles son més que una festa, són el sentiment d’un poble cap a les seues tradicions, són art, cultura, orgull, passió, pólvora, les Falles sou vosaltres!!Perquè la meua falla és València, però vosaltres sou les Falles.

Som fills d’un poble vell, fidel a la seua memòria i cada any, moguts per la il·lusió, aconseguiu conservar una tradició centenària, transmesa de pares a fills en la nostra volguda llengua valenciana.

Fem-los sentir orgullosos demostrant-li al món sencer que som un poble hospitalari, lluitador, creatiu…. Que és inclusiu, que creu en la convivència i la germanor….

I ara, hem d’estar més orgullosos que mai, perquè les nostres Falles… JA SÓN PATRIMONI IMMATERIAL DE LA HUMANITAT! I és que ser faller és més que un sentiment: és la nostra forma de vida!

Obrim pas a la sàtira i la crítica, al pilar principal de la nostra festa, totes eixes obres d’art que es planten pels nostres barris…. que ompliran el cap i casal i els pobles gràcies al treball i a les mans dels artistes fallers….que l’olor de la pólvora i les flors emboliquen el vostre sentit… Els pirotècnics ja estan preparats per a fer vibrar València, el blau del cel s’omplirà de foc, tot s´omplirà d’alegria i color….

Arriba el temps de sentir els compassos de la nostra música als passacarrers, de contagiar-nos de la seua inigualable alegria al ritme de les partitures i d’admirar el folklore dels grups de danses….

Mostrem-li al món la rica indumentària valenciana… Gales que ens acompanyaran pels carrers de la nostra ciutat per visitar a la Mare de Déu dels Desemparats i al nostre benvolgut Sant Josep. Per a oferir-li les millors flors de la nostra terra, flors que ofrenarem com no, en nom d’aquells que treballen, estan malalts o estan fora de nostra terra però porten a València i a les Falles en el cor. Gràcies per propagar que l’amor per València i per les Falles no entén ni de distàncies ni de fronteres.

I com sempre, els valencians obrirem els braços a tots aquells que vinguen a visitar-nos i a conéixer els encants d’esta terra beneïda, en les nostres festes grans….. LES FALLES.

Oferim-li al món la imatge d’un poble acollidor, dinàmic, creatiu, orgullosos de la nostra història i amb fe en el nostre futur.

Si d’alguna cosa podem ser exemple els fallers, és de protegir, impulsar i estendre tot allò que ens fa únics, sent professors i alumnes de la nostra festa, ensenyant-la i aprenent d’ella cada dia…. que tenim una cultura digna de enveja….

Obriu els vostres casals per acollir a tota la gent que ve il·lusionada a vore les nostres falles… Perquè sense cap dubte el casal és la millor xarxa social del món.

Que vegen una València plena d’alegria, de festa i de gent amb responsabilitat vivint les Falles…. Que la germanor fallera envolte als més desafavorits i als malalts…. m’agradaria que lluitàrem tots junts per un món on siguem socialment iguals, humanament diferents i totalment lliures, perquè en la nostra festa la dona té un paper clau i fonamental.



Vull que tots junts visquem unes festes inoblidables. Encara que estem en temps difícils, espere que més que mai, la il·lusió, la germanor i la solidaritat serveixen per a superar moltes dificultats…. A tots vos presente un any ple d’esperança, d’il·lusió, de treball, de crit de festa i sobretot de grans falles i que el foc de la cremà s’emporte l’abaltiment i els dimonis que ens envolten a diari.

Fallers, no ens deixem angoixar pels problemes, al contrari, alcem les nostres il·lusions…. Alceu els vostres estendards tant alt com pugueu, perquè apleguen als que ja no estan amb nosaltres, per a que apleguen a tots els habitants de totes les ciutats i pobles de la nostra Comunitat, del pla i de la muntanya, de l`horta i de la mar, de totes les comarques i com a la resta d’Espanya i del món sencer, vertebrant junt a Alacant, Castelló i totes les Juntes Locals el nostre territori.



Alceu la veu…i crideu en mi ben fort,

Let’s live and enjoy the Fallas together… Bienvenue sur le Falles!… Wir erwarten Sie…. Vieni… Vingueu a València, perquè ja estem en Falles!!!



I recordeu sempre que les nostres falles són efímeres, però el nostre amor per elles és etern!!!



Amunt els cors, amunt els estendards!!! Junt a les Corts d’Honor, junt a la vostra Fallera Major Infantil…. Tremolem i cridem tots junts….

VISCA VALÈNCIA i VISQUEN LES FALLES!

CRIDA VIRTUAL INFANTIL 2021

Xiquets i xiquetes de València i de tota la Comunitat… Jo tinc el gran privilegi, com a regina infantil de València, de representar a tots vosaltres: els xiquets i les xiquetes que som el present i el futur de la nostra festa… reconeguda per fi com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat.



I vos convide a gaudir de la nostra festa…. A ser testimonis de tota la cultura i tradició que comprenen les Falles dins dels nostres cors… a conéixer l’hospitalitat de tots els valencians i a sentir l’alegria i felicitat de totes les comissions infantils, perquè…¡Ja estem en Falles!



Els xiquets som una peça fonamental per a mantindre la nostra cultura i les nostres tradicions. Nosaltres som el present però també el futur. El present perquè des de xicotets aprenem l’amor a les Falles i les nostres arrels. Traslladem a la festa la nostra innocència, la nostra alegria i les nostres rialles per tot arreu.



Fallers i falleres infantils, gràcies per l’esforç i la implicació de tot un any d’activitats, demostrant dia a dia que ser faller és la millor extraescolar, perquè les Falles som teatre, som balls regionals, som declamació, som play-backs, som presentacions, som cavalcades, som foc, pólvora i tradició.



Som el futur, perquè l’única manera d’assegurar la continuïtat de la festa és fent que els xiquets i les xiquetes de hui siguen els fallers de demà. Perquè la vida sempre és millor amb les Falles.

Disfruteu al màxim de cada moment, de cada acte que viureu aquest any, i guardeu al vostre cor un trosset d’aquestes falles….



Per eixe motiu,la meua cort d’honor i jo, vos demanem que obriu els casals… perquè la gent puga descobrir que són una família on créixer, un lloc on aprendre a respectar als demés i un lloc on es conviu per a enaltir la nostra festa, les Falles!



Amb la meua curta edat i la meua vivència, m’atreviria a dir que els xiquets fallers tenim un sisè sentit, el sentit faller, que és el que alimenta la resta dels nostres sentits:

Amb el sentit del gust, tenim el sabor de la nostra gastronomia… Amb el sentit de l’olfacte, tenim l’olor de la nostra volguda pólvora, en cada despertà i cada vegada que fem esclatar un petard.

Amb el sentit de la vista, tenim els nostres monuments i els castells artificials, plantant falles, ofrenant a la mare de Déu i renaixent després de cada cremà.

Amb el de l’oïda, tenim la nostra música i les nostres mascletades, a les colles de tabal i dolçaina i els balls al carrer…. I amb el sentit del tacte, tenim les teles de la nostra indumentària.



No vull oblidar-me de tots els pobles del voltant, de les comarques veïnes i de tots els pobles on hi ha un casal, o es planta una falla, on es viu la millor festa del món, perquè tots units fem més grans LES FALLES!!!!!!!!!

Per això m’agradaria que, tots junts, encenguérem la metxa de les falles i buidarem la caixa de petards més gran que pugueu imaginar, compartint-la entre tots.



Anem a fer tots junts que el món sencer escolte la lletra del nostre himne faller, la cançó de les nostres arrels, nostra volguda cançó de l’estoreta…

¿Per ahí hi ha

una estoreta velleta

pa la Falla de Sant Josep,

del tio Pep?

Més que siga la tapadora

del comú número u.

¡Visca les falles infantils!



Crideu amb mi i amb la meua Cort d´Honor perquè se’ns escolte per tots els racons de la ciutat, de la nostra comunitat, d´Espanya, d´Europa i del món sencer…..



Fallerets i falleretes, ara sí, ha arribat el moment… Alceu els vostres estàndards infantils, agarreu-los amb molta força i orgull, i crideu amb mi….

JA ESTEM EN FALLES

VISCA VALÈNCIA i VISQUEN LES FALLES!