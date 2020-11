El Mundo | Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP creará una burbuja para los cerca de trescientos atletas de élite que participarán en esta prueba y en el medio maratón previstos de manera paralela para el 6 de diciembre que incluirá un equipo de rastreadores propios, cuya presencia será una de las medidas para tratar de conseguir una prueba libre de coronavirus.Los atletas tendrán que hacerse una PCR antes de viajar a Valencia y se realizarán otra al llegar a la ciudad. “Nadie que no tenga un resultado negativo va a participar”, garantizó Juan Botella, gerente de la SD Correcaminos, organizadora de la prueba. Los atletas estarán alojados en habitaciones individuales en dos hoteles cercanos a la zona de salida y de llegada de las pruebas en la Ciudad de Las Artes y las Ciencias, deberán realizar todas las comidas en esas mismas habitaciones y acudirán a la zona de salida a pie para evitar contactos. Luis Cort, director médico de la prueba, explicó que aunque Valencia está en una zona actual de “riesgo muy alto” por encontrarse en la segunda ola, con las medidas que van a establecer esperan “que el riesgo sea moderado”, ya que los atletas vivirán en “un aislamiento total”.

Cort explicó que se han incorporado al equipo médico “cuatro rastreadores que seguirán a los atletas desde el punto de salida hasta el regreso a su país” y que se ha incorporado una plataforma, Connect by Circular-Lab, que servirá para recoger la información de cada uno de ellos y estar en contacto con las autoridades sanitarias. “Necesitamos la complicidad de todos para un maratón responsable. Pedimos a los atletas que den lo mejor de sí mismos y que se dejen rodear por unas excepciones medidas de seguridad”, señaló. “Servirá de enganche entre la organización y el laboratorio en tiempo real”, explicó Luis Samarach, director de marketing de la plataforma. Las pruebas diagnósticas serán realizadas por el laboratorio Bionos, que tomará las muestras el viernes 4 de diciembre en los hoteles donde residirán los atletas, proporcionando los resultados el mismo día. José Luis Mullor, director científico del laboratorio, defendió el uso de las PCR porque “nadie duda de su eficacia y sensibilidad y son las que hay que utilizar en un evento como este para que sea libre de covid-19″.”Daremos los resultados en el mismo día y estaremos disponibles todo el fin de semana, en tres o cuatro horas podremos hacer las pruebas en caso de problemas. Intentaremos ser tan rápidos como los participantes para obtener los resultados”, apuntó. Además, Movistar repartirá mil dispositivos de “control de distancia y de trazabilidad” y avisará mediante señales lumínicas y vibraciones a quienes incumplan esos dos metros de separación. José Manuel Plaza, representante de la compañía, explicó que se respetará “el reglamento general de protección de datos” y que sólo en caso de positivos se usará para determinar la “trazabilidad”.

Álvaro Del Pozo, que será el ‘delegado COVID’ de la Federación Española de Atletismo, una figura de nueva creación, subrayó que será la burbuja la que permitirá que los atletas no tengan que llevar mascarillas y poder mantener “un pequeño contacto como pasa en otros deportes”.Botella recordó que “el coronavirus está arrasando vidas y haciendas, el maratón ha encajado el golpe y sigue en pie porque el Ayuntamiento, Correcaminos, la Fundación Trinidad Alfonso y todos los patrocinados son una piña y están juntos para construir la mejor carrera de 2020”.

Sin público en las calles

Lo que sí que pidió Botella es que el público que suele acudir a ver la prueba que no lo haga. “Queremos pedirle expresamente perdón al público al que, tras tantas veces en las que les hemos pedido que salgan, ahora les tenemos que pedir, que suplicar, que no salgan a ver el maratón y lo vean en la televisión desde sus casas”, explicó el gerente.Botella dijo que celebrar estas pruebas aunque se haya renunciado a sus versiones populares supone “dar un puñetazo en la mesa de la crisis”. “Se hará, pero con cuidado, controlando los riesgos. Debe ser un ejemplo y una inspiración y no un juego o un problema para Valencia”, señaló.”Valencia tiene este año una responsabilidad inmensa. Docenas de federaciones nos han traído a los hombres y mujeres más rápidos de la tierra en busca de marcas mínimas olímpicas pero también para dar una lección de vida”, explicó Botella, quien insistió en pedir a los aficionados “que animen desde los balcones y vean la carrera desde la televisión, pero que no bajen a ver la prueba”. Las zonas de salida y llegada estará completamente cerradas al público y que habrá voluntarios durante el recorrido de la carrera que pedirán a quienes estén en la calle, a los que no se puede impedir su presencia, que cumplan las medidas de distancia social.