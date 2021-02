El estado del parque móvil de la Guardia Civil en la provincia de Valencia es viejo. Los vehículos tienen una media de años y kilómetros desorbitada. No existe en todo el territorio español ningún cuerpo policial con una flota de vehículos tan deplorable, la Guardia Civil es el único Cuerpo que sigue comprando vehículos, el resto de cuerpos tienen un sistema de renting que les permite cambiar de vehículos cada cuatro años y tener su flota en condiciones de seguridad idóneas.

Este abandono por parte de la administración hacia la Guardia Civil, continua con un sistema obsoleto que nadie utiliza desde hace décadas, mediante en el que se continúa adquiriendo vehículos, convirtiendo en una auténtica aventura conducir un vehículo de la benemérita, donde las averías son habituales y los vehículos de Seguridad Ciudadana son los que mayor antigüedad tienen.

Anécdotas que en ocasiones han puesto en peligro la vida de los agentes, como quedarse el vehículo sin dirección, incendiarse el motor, caerse el tubo de escape al suelo, puertas que no abren, luces de fallo de airbag, luces de avería de motor, elevalunas que no funcionan, cables que salen, olor a gasolina, introducción de gases al habitáculo. Todas estas deficiencias son debidas al no existir ninguna clase de mantenimiento.

Desde AUGC no entendemos este modelo de gestión, siendo en la actualidad el único Cuerpo policial que no tiene un sistema de alquiler de vehículos a largo plazo denominado renting. Resulta obvio que el sistema de compra que efectúa la DGGC es más que un lastre para tener una flota moderna y operativa, ya que en una Unidad siempre hay vehículos que están de baja por avería y parados por falta de presupuesto.

Los Cuerpos policiales en España tienen una flota operativa con vehículos que son sustituidos cada cuatro años. Además, se hacen cargo del mantenimiento y averías de los vehículos.

Otro gran problema de los vehículos de la Guardia Civil, además de hacer compras puntuales, cada vez de una marca y modelo diferente, es que no son adecuados para el trabajo policial. Únicamente con el fin de abaratar costes, adquieren vehículos económicos a los que no les dotan de mamparas para la protección de los agentes en los traslados de detenidos. Siendo el cuerpo policial con menos vehículos sin mampara, es el cuerpo con la competencia exclusiva en traslados de presos y detenidos en vías interurbanas. En la actualidad solo el 10% de la flota de Valencia es un vehículo mampara por cada 9/10 vehículos.

Esta asociación lleva años denunciando estos hechos y exigiendo la implantación del renting en la Guardia Civil.

AUGC es la decana de las asociaciones profesionales y la mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil. Cuenta con representación en todo el territorio español, en cada una de las unidades y especialidades del Cuerpo y viene liderando el movimiento asociativo desde la llegada de la democracia, cuando nació como un sindicato clandestino. Su lucha por la democratización de la institución le valió en

2010 el Premio Nacional de Derechos Humanos que concede la Asociación Pro Derechos Humanos de

España (apdhe).