En los últimos meses, el consumo de envases de comida para llevar ha experimentado un increíble crecimiento

Sin duda alguna, la pandemia del coronavirus ha generado importantes cambios en todos los sectores económicos. Un claro ejemplo de este hecho, lo encontramos en la hostelería, ya que los restaurantes han tenido que adaptarse a las medidas adoptadas por las autoridades gubernamentales. Ante la imposibilidad de abrir al público de forma presencial, muchos negocios han apostado por el servicio de comida para llevar.

Una situación que ha provocado un increíble aumento de la demanda de envases de delivery, puesto que los restaurantes necesitan embalajes seguros para transportar la comida hasta los domicilios de los consumidores. Hace unos cuantos años, lo más habitual era utilizar envases de plástico para la comida, sin embargo, hoy en día los restaurantes tienen la posibilidad de utilizar alternativas ecológicas.

Es decir, en el mercado hay disponible una amplia variedad de envases de comida ecoamigables, los cuales son menos agresivos con el medioambiente. Y es que muchos negocios del sector hostelero son conscientes de la importancia de cuidar de la naturaleza, por lo que no solo ofrecen productos comestibles de alta calidad, sino que también utilizan envases ecológicos que no afectan al medioambiente.

¿En qué consisten los envases de comida ecoamigables?

Como ya se ha comentado anteriormente, la demanda de envases de comida para llevar ha crecido notablemente en los últimos meses, sobre todo, a raíz del incremento de los servicios relacionados con la distribución a domicilio. A diferencia que lo que ocurría en antaño, en la actualidad, los restaurantes están mucho más concienciados con el medioambiente, de modo que el uso de los envases de plástico se ha reducido.

Y es que existen diferentes alternativas ecológicas que encajan a la perfección con la responsabilidad social corporativa de muchos negocios hosteleros, de manera que no resulta extraño que los envases de comida para llevar ecoamigables sean cada vez más solicitados. Unos envases take away que son respetuosos con el medioambiente, ya que están fabricados con elementos 100% biodegradables.

Por ejemplo, algunas tiendas online especializadas en la distribución de productos para la hostelería como SH Albaida ofrecen envases para comida ecológicos, los cuales se descomponen de manera totalmente natural. De este modo, los restaurantes pueden sustituir los clásicos envases de plástico de usar y tirar, por estos novedosos productos take away ecoamigables.

Desde vasos compostables con tapa hasta barquetas, bandejas, envases o platos que se elaboran con caña de azúcar. Unos envases de comida ecológicos que son muy prácticos, puesto que se pueden utilizar para transportar alimentos fríos, calientes, húmedos o aceitosos. Y lo mejor de todo, la resistencia de este tipo de envases es realmente increíble -se pueden introducir en el microondas-.

Los envases de aluminio, otra excelente alternativa take away

Aunque los envases de comida ecoamigables han ganado mucho protagonismo en los últimos tiempos, la realidad es que no son aptos para transportar algunos alimentos concretos. Por ello, en el mercado también hay otros tipos de envases de comida como los envases de aluminio para alimentos, los cuales son perfectos para aquellos negocios que cocinan asados, guisos, estofados o postres.

Gracias a los envases de aluminio, los productos comestibles pueden mantener su temperatura durante todo el trayecto, de manera que los consumidores disfrutan del plato en óptimas condiciones. Pero las ventajas de estos envases de comida van mucho más allá, ya que son impermeables, ligeros, insípidos y totalmente seguros. Por lo tanto, se adaptan a las necesidades concretas de muchos restaurantes.

Según los especialistas en la materia, los envases de comida de aluminio son muy resistentes a los golpes, por lo que la comida no sufre daños durante el transporte. Por otro lado, este tipo de envases pesa un 66% menos que los de cristal, lo que permite una distribución mucho más rápida y eficiente por parte de los repartidores. Además, los envases de aluminio también son aptos para el reciclaje.

Otra característica de los envases para llevar de aluminio está relacionada con la estabilidad metalúrgica y química inerte, es decir, estos elementos protegen la comida de la humedad, de los microorganismos, del oxígeno, e incluso, de la luz. Por ello, la preservación de los alimentos es máxima en todo momento. Sin ninguna duda, una gran alternativa para los negocios de la hostelería que ofrecen servicio a domicilio.