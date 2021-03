AUTÓNOMOS Y PYMES PODRÁN APLAZAR EL PAGO DE LA FACTURA DEL AGUA DE 2021 Y LAS PENDIENTES DEL 2020

La Concejalía de Ciclo a integral del Agua llevará a la Junta de Gobierno la propuesta para aplazar el pago de la factura de agua para ayudar a los colectivos afectados por la pandemia. «Las restricciones para luchar contra la pandemia de covid-19 están provocando efectos negativos en la economía en general, y especialmente en el colectivo de autónomos y pymes», ha advertido la concejala Elisa Valía quien ha explicado que el objetivo «es ayudarles a paliar esta situación adversa».

Con esta finalidad, el Ayuntamiento de Valencia y la sociedad concesionaria de distribución de agua potable, Emivasa, van a ofrecer a estos colectivos afectados por la pandemia el aplazamiento del pago de sus facturas de agua. «Seguimos dando pasos para apoyar a las familias a hacer frente a la pandemia», ha asegurado la concejala.

Puedenacogerse a los aplazamientos de pago en facturas las empresas que tengan un expediente de regulación de empleo (ERTE) de los tipos recogidos en Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo, y los trabajadores autónomos que estén recibiendo una prestación por cese de actividad. Además, se exigirá que el uso del suministro objeto de la solicitud sea no doméstico; ser titular del contrato de suministro; no tener deudas pendientes con Emivasa por facturas correspondientes a periodos de ejercicios anteriores a 2020; tener los pagos domiciliados o domiciliarlos en el momento de la solicitud de la ayuda; y tener factura electrónica o pedirla en el momento de la solicitud de la ayuda.

Igualmente, el suministro debe tener lectura actualizada (antigüedad de última lectura real en el momento de la solicitud no superior a 2 meses). En caso que el suministro no tenga la lectura actualizada en el momento de la solicitud se requerirá al solicitante para que la aporte. Es necesario no tener un cambio de contador pendiente y facilitar una dirección electrónica de contacto.

Podrá aplazarse la deuda pendiente correspondiente a las facturas del año 2020 y las primera, segunda y tercera facturaciones de 2021 para suministros con frecuencia de facturación bimestral, o bien las facturas correspondientes a las facturaciones primera a sexta de 2021, en caso de suministros con frecuencia de facturación mensual.

El plazo para presentar la solicitud está abierto hasta el próximo 31 de marzo. Se solicitará mediante un mensaje electrónico a la dirección oficinavirtual@emivasa.es, junto con la documentación e información necesaria; y la solicitud de renovación (prórroga) se realizará entre el 1 y el 31 de julio de 2021. En caso de detectar alguna incidencia en las solicitudes, se dará traslado al solicitante quien tendrá 10 días para subsanarla.