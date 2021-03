‘18/03/2021

– El lunes el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud validará la nueva estrategia para la administración de los viales de esta farmacéutica

– Las vacunas de Pfizer y Moderna se siguen administrando con normalidad a los grupos de riesgo para los que están dirigidas





La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, ha evaluado muy positivamente que se retome la vacunación con los viales de la farmacéutica AstraZeneca porque “supone reiniciar el ritmo de inmunización que nos habíamos marcado para proteger a la mayoría de la ciudadanía valenciana en el menor tiempo posible, que es nuestro objetivo principal”.



Barceló se ha mostrado especialmente satisfecha de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA, en sus siglas en inglés) y el Comité de Farmacovigilancia hayan concluido que esta vacuna es “segura y eficaz y no provoca un aumento de los riesgos de padecer trombosis tras la vacunación”. Lo más importante, ha insistido, “es que la vacuna no suponga ningún riesgo grave para las personas a las que se les pone, y eso que quedado claro según los técnicos de la EMA”.



No obstante, la titular de la Sanidad valenciana, en línea con todos los organismos científicos nacionales e internacionales, ha explicado que “se seguirá actuando con mucha prudencia frente a cualquier efecto secundario tanto en esta vacuna como en las restantes”. Todo este episodio, ha asegurado, “nos ha servido sobre todo para poner de manifiesto que el sistema de farmacovigilancia funciona perfectamente, y esto supone una garantía de tranquilidad para todas las personas vacunadas”. Por ello, ha pedido a la ciudadanía que viva con tranquilidad “este proceso de vacunación cuyo final es acabar con esta pandemia que lleva un año marcando nuestras vidas en todos los aspectos”.



Respecto a plan de vacunación, la consellera ha explicado que, a lo largo del fin de semana se reunirán la Comisión de Salud Pública y la Ponencia de Vacunas para revisar los grupos que se van a vacunar con AstraZeneca y analizar detalladamente las conclusiones de la EMA. Con las conclusiones de estos dos grupos, el lunes se celebrará un nuevo Consejo Interterritorial donde se aprobará la nueva estrategia para la administración de estos viales.



Las dos restantes vacunas actualmente en el mercado, Pfizer y Moderna, se han seguido inoculando con normalidad estos días, por lo que no verán alterado su calendario de distribución.