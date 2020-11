VALENCIA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) –

La consellera de Sanidad Universal, Ana Barceló, ha señalado este martes que es “muy pronto todavía” para valorar la adopción de nuevas restricciones contra el coronavirus y ha indicado que “la solución no está tan solo en las medidas, está en que se cumplan”. “No se quiere dar el último paso, no queremos volver al confinamiento total, pero eso depende de nosotros”, ha remarcado.

Así se ha pronunciado en una rueda de prensa para informar sobre la situación de la pandemia en la Comunitat Valenciana, preguntada por la adopción de nuevas medidas para frenar la transmisión del virus y la posibilidad restringir más la hostelería o decretar un confinamiento domiciliario.

Barceló ha subrayado que “en estos momentos es todavía muy pronto para valorar las medidas restrictivas” que están en funcionamiento en la Comunitat Valenciana desde el pasado viernes. No obstante, ha puntualizado que en los municipios en los que se habían implantado antes las restricciones, como Elche u Orihuela, la transmisión “no ha crecido” y “se ha contenido”, por lo que “las medidas están dando resultados”, pero hay que esperar a ver el comportamiento en toda la Comunitat”.

La consellera ha insistido en que “la solución no está tan solo en las medidas, está en que las cumplamos”. “Podemos poner muchas medidas, pero si no las cumplimos es difícil”, ha señalado, antes de referirse en concreto a acciones como la de no colocarse la mascarilla en las terrazas de bares después de consumir o las fiestas.

“No se quiere dar el último paso, no queremos volver al confinamiento total, pero eso depende de nosotros. Tenemos que cumplir las medidas. Si decimos que las reuniones no pueden ser de más de seis personas y todavía algunos fines de semana hay alguna fiesta, entonces no estamos cumpliendo. Y esto no es mayoritario, hay una mayoría que cumple las medidas, pero basta que una parte pequeñita no cumpla para que sea un foco de transmisión del virus”, ha señalado.

De este modo, ha insistido en el “cumplimiento estricto”, ha apelado a la “responsabilidad” individual y ha pedido “ser solidarios para que en el conjunto podamos seguir avanzado para doblegar” la curva de transmisión y lograr su “aplanamiento”.

LA COMUNITAT, “POR DEBAJO DE LA MEDIA”

Sobre el Consejo Interterritorial que se celebra este miércoles, la consellera no ha avanzado qué postura adoptará puesto que no sabe qué traslará a las comunidades el Ministerio de Sanidad. Preguntada por la petición de confinamiento de algunas autonomías, ha señalado que la situación sanitaria en las CCAA es “muy dispar” y que la Comunitat sigue “por debajo de la media”. “Pero eso tampoco es una buena noticia, estamos altos y tenemos que mantener estrictas las medidas”.

Respecto a su el viernes se prorrogará el cierre perimetral de la Comunitat Valenciana, Barceló ha apuntado que le corresponde informar sobre esta cuestión al presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

En cuanto a la posibilidad de cerrar perimetralmente los municipios en los que la incidencia acumulada es superior a 500, ha insistido en que las nuevas restricciones están en vigor desde el viernes y ha lanzado un “mensaje de tranquilidad”, para luego explicar que “las medidas en cada momento son estudiadas en función de la situación” en cada momento y que los datos se evalúan diariamente. En caso de implantarse nuevas restricciones, se comunicaría “inmediatamente” a los consistorios.

Barceló ha indicado que se mantienen reuniones periódicas entre los centros de salud y los alcaldes y alcaldesas de los municipios, a los que ha agradecido “su trabajo magnífico comunicando” las medidas que se han ido adoptando.

Preguntada por su valoración sobre las declaraciones de la vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, de restringir la hostelería, no ha valorado sus palabras y ha reiterado: “El tema está en el cumplimiento de las medidas, podemos poner las medidas que quieran, si no las cumplimos no es posible controlar la transmisión. Eso es lo importante, cumplir las medidas”.