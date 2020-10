MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) –

Un triple sobre la bocina de Ferran Bassas dio la victoria al Joventut sobre el TD Systems Baskonia (83-82), duelo directo por engancharse a la cabeza de la Liga Endesa en la jornada 7, mientras que el Valencia Basket firmó una gran remontada (93-84) sobre Casademont Zaragoza.

‘La Penya’ demostró una vez más este inicio de temporada que va en serio, con una gran actuación contra el campeón de liga. Pese a un gran primer tiempo (47-32), donde destacó Bassas, al cuadro catalán le tocó remar hasta el final. La reacción vasca en el segundo tiempo, con Henry como el mejor visitante, obligó a la épica a un Joventut que se pone 5-2 gracias a Bassas.

Por otro lado, el Valencia logró una gran remontada después de ir perdiendo por 21 puntos en la segunda parte contra Casademont Zaragoza. Kalinic, cada vez más adaptado al equipo ‘taronja’, entró tras el descanso sin minutos antes y revolucionó el partido tanto en ataque como en defensa junto a Dubljevic (21 puntos)

Además, BAXI Manresa se mete en la lucha por el ‘Top 8’ al superar (93-81) al Coosur Real Betis para ponerse 4-3 en la tabla. Los manresanos dominaron con fuerza y acierto desde el principio y hasta el final, con una pareja letal con Mason (21 puntos) y Jou (21 de valoración). Mientras, el Urbas Fuenlabrada venció (72-100) al Acunsa GBC para conocer finalmente la victoria en liga

Valencia Basket rompió su mala dinámica en la Liga Endesa con un triunfo cimentado en una mejora en la segunda mitad con la que consiguió remontar una desventaja que llegó a ser de hasta 21 puntos en el tercer cuarto. La reacción ya empezó a tener efecto en la segunda mitad del tercer acto y se culminó con un último cuarto que acabó 31-10 a favor del equipo taronja. Dubljevic con 21 puntos y 6 rebotes fue el más destacado en un triunfo en el que el trabajo defensivo de Kalinic (15 puntos y 4 rebotes) y Labeyrie (13 puntos y 5 rebotes) en la segunda mitad encontró la dirección y los puntos de Hermannsson (16 con un 4/5 en triples).

Jaume Ponsarnau comenzó el partido poniendo en pista el quinteto formado por Guillem Vives, Klemen Prepelic, Josep Puerto, Louis Labeyrie y Mike Tobey. Dos tiros libres de Prepelic llegaron tras los puntos iniciales de Jason Thompson y un triple de Seeley puso el 2-7 antes de un alley-oop bajado por Tobey y un triple de Vives para empatar el encuentro. Una canasta tras rebote ofensivo de Puerto replicó al mate de Hlinason pero un acierto de Ennis y una antideportiva pitada a Prepelic que supuso una jugada de cuatro puntos disparó de nuevo la renta visitante, que aumentó hasta el 9-18 con un triple de Seeley. El cuadro aragonés llegó a mandar hasta por 13 hasta que un 2+1 de Marinkovic encendió la parada ofensiva taronja. Barreiro, con cinco puntos seguidos, compensó la canasta de Hermannsson y el triple de Dubljevic para llegar con 17-27 al final del primer cuarto.

Dubljevic se fabricó en el poste bajo las dos primeras canastas del equipo taronja en el segundo acto y Marinkovic culminó una transición antes de un triple de Ennis. Otra antideportiva, pitada ahora a San Emeterio, supuso una jugada de 5 puntos que volvió a disparar la renta visitante hasta el 23-36. Marinkovic en una acción individual y dos canastas tras rebote ofensivo de Dubljevic achicaban un poco de agua, aunque Hlinason anotaba para mantener la ventaja aragonesa por encima de la decena. Un triple de Hermannsson ponía el 32-40 a cinco minutos para el descanso pero Benzing volvió a hacer crecer la renta visitante con cuatro puntos seguidos. Thompson y Seeley ampliaban el parcial en contra para poner el 32-48 hasta que lo cortó Kalinic desde el tiro libre. Un triple de Vives fue contestado por otro de Ennis, el base taronja se fabricó el pasillo hasta el aro y Hlinason rectificó bajo el aro para mandar el partido al descanso con 39-55.

El equipo taronja salió con otra intensidad defensiva tras el intermedio y un triple de Kalinic fue la primera canasta de la segunda mitad. Brussino lo devolvió y desde el tiro libre amplió una desventaja que con un triple de Barreiro subió hasta el 42-63. Kalinic replicó con otro triple rápido pero los árbitros le dieron falta de tres tiros a Barreiro, que no perdonó desde la línea. Labeyrie clavó el triple y tras una buena defensa, el ala-pívot francés se sacó de la chistera un 2+1 aunque el parcial lo cortó Ennis desde el tiro libre para poner el 51-68 al paso por el minuto 26. Tobey anotó uno desde la personal y Kalinic se apoyó en tabla pero Ennis anotó desde la media distancia pese a la buena defensa. Kalinic volvió a convertir posteando y desde esa posición asistió a Hermannsson para el triple. Ocampo lo paró y Seeley anotó desde la media distancia y aunque Labeyrie metió el triple, Ennis convirtió a aro pasado para dejarlo en 62-74 con diez minutos por jugar.El equipo taronja se cargó con personales en el inicio del último acto, Thompson anotó bajo el aro y Prepelic sacó una falta de tres tiros que no perdonó. Tras una falta en ataque, Hermannsson clavó el triple para bajar la desventaja de la decena. Una técnica a Thompson tras unos pasos supuso una técnica para el pívot del Casademont Zaragoza y Hermannsson encontró a Labeyrie para el mate que colocaba a cinco al equipo taronja (71-76) con siete minutos por jugar. Se pitó una técnica a Prepelic que supuso la eliminación del partido del escolta esloveno y Rupnik metió el triple que fue replicado de inmediato por otro de Hermannsson. Dos tiros libres y un aro pasado de Dubljevic acercaron a uno al Valencia Basket con algo más cinco minutos por jugar (78-79). Kalinic lo empató desde el tiro libre y tras provocar la pérdida, Marinkovic también sacó personal para poner por primera vez por delante al cuadro taronja. Casademont Zaragoza no anotó y sí lo hizo Dubljevic con un gancho. El equipo taronja no consiguió convertir las siguientes acciones, pero al menos provocó las pérdidas. Dubljevic anotó tras un rebote ofensivo, Ennis consiguió ver el aro de dos en una acción individual y Kalinic sacó personal y se dejó uno desde la línea para entrar cinco arriba en los últimos dos minutos. Valencia Basket recuperó la siguiente pelota y el equipo taronja anotó rápido, aunque la canasta tardó en validarse por un error de la mesa de cronometradores. Ennis anotó tras salir de la presión, pero Valencia Basket movió la pelota con tranquilidad para dejar pasar los segundos a su favor y acabar con Dubljevic anotando a tabla con tranquilidad.

–RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 7.

-Sábado.

BAXI MANRESA – COOSUR REAL BETIS 93-81.

VALENCIA BASKET – CASADEMONT ZARAGOZA 93-84.

ACUNSA GBC – URBAS FUENLABRADA 72-100.

JOVENTUT BADALONA – TD SYSTEMS BASKONIA 83-82.

-Domingo.

UNICAJA – IBEROSTAR TENERIFE 12:30.

HERBALIFE GRAN CANARIA – MONBUS OBRADOIRO 13:00.

REAL MADRID – MOVISTAR ESTUDIANTES 18:30.

BARÇA – MORABANC ANDORRA 20:00.

-Aplazado.

HEREDA SAN PABLO BURGOS – UCAM MURCIA.