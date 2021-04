La fuertes restricciones por culpa del Covid-19 especialmente en estos días de Semana Santa no parecen ser un impedimento para que algunos se monten la fiesta por su cuenta, aunque tenga que ser directamente en el coche. Sin embargo no es una muy buena idea y este vídeo de la red social Tiktok es la mejor demostración de ello.

Madrid 📹 De fiesta en el coche



Dan una copa al coche de al lado…que resulta ser la Policía Secreta #FelizJueves pic.twitter.com/sRVOeOIFtv — SocialDrive (@SocialDrive_es) April 1, 2021

Nunca sabes quién puede estar en el coche de al lado

El vídeo nos muestra a un grupo de jóvenes bebiendo y cantando dentro del coche, cuando empiezan llamar la atención e interactuar con el coche que tienen al lado. La fiesta se empieza a desmadrar cuando uno de los ocupantes decide pasarle la copa a los del coche de al lado. Sin embargo cuando la copa pasa a sus manos ocurre otra cosa, una luz azul comienza a parpadear. Resulta ser la policía de paisano (o al menos eso parece) y de repente las risas y gritos terminan de golpe al encontrarse con la sorpresa.

Un vídeo que ya es viral

La “lección” en vivo no solo se publicó completa en la red Tiktok, sino también en otras redes sociales como Twitter donde el vídeo se ha viralizado hasta el punto de acumular, solo en este tuit, más de 7.000 retweets y casi 29 mil Me gusta. Una buena demostración, no solo de que hay que tener mucho cuidado dónde bebes, y de paso si respetas las medidas Covid-19 (como el número de ocupantes máximo dentro de un coche, o si no son convivientes), sino sobre todo a quién le estás pasando esa copa. Especialmente si lo vas a grabar y publicar en redes.