La Colección Per Amor a l’Art lleva varios años compartiendo sus fondos con instituciones nacionales e internacionales.

València a 1 de abril de 2021.- Nómadas, instalación del artista perteneciente a la Colección Per Amor a l’Art, ha estado en París, Londres, California, Vancouver y Toronto como parte de la exposición “A Handful of Dust”. El National Center of Photography and Images de Taiwán será su última parada hasta volver a València.

La obra Nómadas, (2008) un políptico formado por 35 piezas del artista Xavier Ribas y que pertenece a la Colección Per Amor a l’Art, lleva viajando por el mundo desde 2015 como parte de la muestra A Handful of Dust (Un puñado de polvo), un proyecto del comisario David Campany que propone una historia especulativa sobre el siglo XX a través de “imágenes del polvo” como pueden ser destrucciones en tiempos de guerra, catástrofes naturales, la suciedad doméstica o también el arte forense, pasando por la abstracción y el arte conceptual.

En noviembre volverá a casa, al centro de arte Bombas Gens de la Fundació Per Amor a l’Art, que tiene, como uno de sus principales objetivos, compartir la Colección Per Amor a l’Art con instituciones de todo el mundo. Nómadas consta de 33 fotografías en blanco y negro, 2 fotografías en color, un texto y una impresión en papel fotográfico de una imagen extraída de Google, componiendo un políptico de gran fuerza visual. Xavier Ribas es profesor de la Universidad de Brighton (Inglaterra) y profesor del Máster en Fotografía, Arte y Técnica de la Universitat Politècnica de València. Su trabajo fotográfico investiga lugares e historias disputadas y geografías del abandono. Ha participado en numerosas exposiciones internacionales y su obra forma parte de colecciones institucionales como el Stedelijk Museum de Amsterdam, el MACBA de Barcelona o el Fotocollective Universiteit de Leiden. Ha recibido premios, encargos y becas del Arts and Humanities Research Council (2012-16 y 2017-18), de la International Photography Research Network (2006), del Commande Publique du Ministère de la Culture et de la Communication/Centre National des Arts Plastiques (2006) y de la Université de Toulouse II-Le Mirail (2007-2008), entre otros.

A Handful of Dust comenzó su recorrido en Le Bal, París (16 octubre 2015 – 31 enero 2016), la obra continuó viajando a Whitechapel Gallery, Londres (7 junio 2017 – 3 septiembre 2017), California Museum of Photography, California (7 de julio 2018 – 9 diciembre 2018),

The Pollygon Gallery, Vancouver (8 febrero 2019 – 28 abril 2019) y Ryerson Image Center, Toronto (22 enero 2020 – 05 abril 2020). Bajo el comisariado de David Campany y con el objetivo de mostrar un visual a través de algunos de los insólitos imaginarios del siglo XX, la exposición incluye trabajos de 30 artistas y fotógrafos como John Divola, Marcel Duchamp, Walker Evans, Mona Kuhn, Man Ray, Gerhard Richter, Sophie Ristelhueber, Aaron Siskind, Shomei Tomatsu, Jeff Wall o Nick Waplington.

Con anterioridad fondos de la colección viajaron a instituciones tan importantes como: Teresa Lanceta BIENAL DE VENECIA, VENECIA (14.03.17 – 26.11.17); Álvaro Lapa FUNDACIÓN DE SERRALVES, PORTUGAL (09.02.18 – 13.05.18); Matt Mullican PIRELLI HANGAR BICOCCA, MILÁN (01.02.18 – 15.09.18); Hiroshi Hamaya PALACIO DE BELLAS ARTES, BRUSELAS (27.07-26.08.18)

FUNDACIÓ PER AMOR A L’ART -BOMBAS GENS

La Fundació Per Amor a l´Art (FPAA), privada y familiar, despliega su triple actividad, artística, social e investigadora, en la antigua fábrica rehabilitada Bombas Gens de València. La Colecció de la FPAA cuenta con un fondo de más de 2.250 obras de arte de 220 autores, asesorada por Vicent Todolí, que a través de diversas exposiciones y actividades, se comparte es su espacio expositivo. Su labor relacionada con la integración social de menores en riesgo de exclusión y el apoyo a personas con Daño Cerebral Adquirido se lleva a cabo desde su Área Social. Y también impulsa la investigación y divulgación de enfermedades raras, en especial la enfermedad de Wilson.