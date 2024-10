El acto ha contado con la presencia de Ignacio Martínez Arrúe, director general de Ordenación Educativa y Política Lingüística de la Generalitat Valenciana, directivos internacionales de Cognita, así como una amplia representación de la sociedad valenciana.

Valencia, jueves 3 de octubre de 2024

British School of Valencia (BSV) ha dado un importante paso adelante en su oferta educativa con la inauguración de su nuevo campus preuniversitario,BSV Nexus, una instalación pionera en la ciudad que pretende ser un referente en la educación de jóvenes de entre 16 y 18 años. Con una inversión de cinco millones de euros, este campus está diseñado para acoger hasta225 estudiantes, ofreciendo un entorno que combina innovación, sostenibilidad y un enfoque personalizado del aprendizaje. Tras el éxito del modelo preuniversitario Nexus en los colegios Hastings Madrid y The British School of Barcelona, este pionero enfoque en educación preuniversitaria finalmente llega a nuestra ciudad.

El acto de inauguración ha contado con la presencia deIgnacio Martínez Arrúe, director general de Ordenación Educativa y Política Lingüística de la Generalitat Valenciana, así como altos directivos deCognita, el grupo educativo internacional al que pertenece BSV. Entre los asistentes destacaron figuras como Germà Rigau, Managing Director de Cognita España e Italia , yJake Capper, director de British School of Valencia. Además, una nutrida representación de la sociedad valenciana ha acompañado este hito en la educación de la región, junto a colaboradores clave e instituciones relacionadas con el sector educativo.

Puente entre la Educación Secundaria y la Universidad

BSV Nexuses un espacio diseñado específicamente para actuar como un puente entre la Educación Secundaria y los estudios universitarios, proporcionando a los estudiantes una experiencia educativa avanzada y completa. El campus cuenta con1.800 metros cuadrados de instalacionesque incluyenocho aulas permanentes,cuatro aulas de apoyo,dos laboratorios equipados con sala de almacenaje de reactivos, unabiblioteca, unasala de artey unespacio multiuso de estudio, además de unacafeteríay unasala para profesores.

Cada uno de estos espacios ha sido diseñado para fomentar el desarrollo de habilidades como la independencia, laresponsabilidady la motivación, aspectos clave para el crecimiento personal y académico de los alumnos.

El objetivo de BSV Nexus es proporcionar una formación personalizada en la que los estudiantes puedan trazar su propio camino educativo de acuerdo con sus intereses y aspiraciones profesionales.

Este enfoque holístico se centra en el desarrollo de habilidades clave como el pensamiento crítico, la comunicacióny el trabajo en equipo, preparándolos no solo para los desafíos académicos, sino también para el mundo profesional y social que enfrentarán en el futuro.

“BSV Nexus es el resultado de nuestra visión de ofrecer una educación preuniversitaria que no solo busque la excelencia académica, sino también el desarrollo integral de cada estudiante. Este campus ha sido creado para que los jóvenes adquieran las herramientas necesarias para enfrentar su futuro con confianza, determinación y una fuerte identidad como ciudadanos globales. Estamos seguros de que este nuevo espacio marcará un antes y un después en la formación de nuestros alumnos, preparándolos para convertirse en los líderes del mañana”, ha destacado Jake Capper, director de British School of Valencia.

Por su parte, Ignacio Martínez, director general de Ordenación Educativa y Política Lingüística de la Generalitat Valenciana, ha destacado el papel de BSV en la educación de la ciudad de Valencia y su entorno. “El centro ofrece un entorno de aprendizaje enriquecedor, intercultural e inclusivo, teniendo en cuenta las relaciones interpersonales como parte del desarrollo de su alumnado. Ponemos en valor que se considere a cada estudiante como un individuo único, preparándole para ser ciudadano el día de mañana y enseñándole a ser responsable de su propio aprendizaje. Todo esto junto a la promoción de valores como la creatividad, la resolución de problemas, la empatía y la motivación”, ha explicado. “En nombre de la Generalitat Valenciana y del Molt Honorable President, el Sr. Carlos Mazón, deseamos al centro y a toda la comunidad educativa nuestros mejores deseos en esta nueva etapa”, ha concluido.

Un campus sostenible y comprometido con el medio ambiente

BSV Nexus ha sido diseñado no solo para ser un centro de excelencia académica, sino también un ejemplo de sostenibilidady respeto por el medio ambiente. Todas sus instalaciones han sido concebidas bajo estrictos criterios deeficiencia energéticay uso de materiales respetuosos con el entorno, subrayando el compromiso del colegio con la reducción de su huella ecológica. Este enfoque se alinea con los valores de British School of Valencia de formar ciudadanos responsables, conscientes de su impacto en el mundo.

El nuevo campus preuniversitario forma parte del sistema educativo británico, conocido por su estructura flexible, que permite a los alumnos personalizar su aprendizaje de acuerdo con sus intereses y metas futuras.