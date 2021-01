Esta mañana, cientos de personas se han reunido en la plaza de la Virgen de Valencia en apoyo y defensa del sector de la hostelería, porque “La hostelería no es el problema”.Bajo el lema “Por un plan de rescate YA” desde CONHOSTUR, Federación Empresarial de Hostelería de Valencia, ASHOTUR, FEHPA Hosteleria Alicante, FOTUR Federación Ocio, Turismo y Juego de la CV y muchas otras asociaciones y sectores afectados por esta crisis sanitaria, nos hemos movilizado para exigir ayudas inmediatas y efectivas.

Estas asociaciones se han concentrado en la plaza de la Virgen y frente al Palau de la Generalitat en sendas manifestaciones en las que han reivindicado que si los establecimientos permanecen cerrados y no hay ingresos, los impuestos de estas empresas se deben eliminar.

Una caravana de aproximadamente 800 vehículos, según Trànsit València, también se ha sumado a estas protestas, en un recorrido iniciado en la avenida Cataluña y que ha transitado por todo el centro de la ciudad, en una iniciativa de Fotur.

La caravana ha recorrido las calles de la ciudad para criticar el plan Resistir, dotado con 340 millones, para ayudar a los cuatro sectores más afectados por las restricciones a la movilidad social, como son la hostelería, la restauración, la actividad turística y las actividades de ocio.

En la concentración también han recordado que los establecimientos de la Coordinadora Empresarial del Ocio y la Hostelería arrastran una media de pérdidas de 116.000 euros desde que empezó la pandemia y Jorquera ha denunciado que se sigan pagando impuestos pese a las restricciones.

En esta manifestación, los trabajadores de los locales cerrados por las restricciones sanitarias han tirado monedas de uno, dos y cinco céntimos frente al Palau de la Generalitat como ejemplo de la “limosna” que ofrece el Consell por su plan.

Media hora más tarde ha empezado otra protesta, en este caso en la plaza de la Virgen, en la que se ha depositado en la misma plaza una corona fúnebre como símbolo de la “muerte” de la hostelería en la Comunitat.

“España salió de la crisis gracias a los camareros y al turismo”, ha manifestado, por su parte, el presidente de Fotur, Víctor Pérez.

A esta protesta han asistido la presidenta de PPCV, Isabel Bonig; el líder de Ciudadanos en la Comunitat, Toni Cantó, y el presidente de Vox Comunidad Valenciana, José María Llanos, en representación de los principales partidos de la oposición.

La hostelería y el ocio se manifiestan frente al Palau y montan una cacerolada mientras más de 1.000 vehículos circulan en la ciudad en protesta por el cierre del sector

Caceroladas al compás de «Gobierno dimisión». Así se manifiesta el sector del ocio y la hostelería esta mañana a las puertas del Palau de la Generalitat mientras que más de 1.000 vehículos circulan por la ciudad en protesta por el cierre del sector.

Algunas de las consignas que se pueden leer en los numerosos carteles son «El gobierno y la Generalitat nos matan lentamente», «Abandono de la Administración valenciana al sector del ocio y musical», «La hostelería no es el problema», «Un plan de rescate ya», «Cero ingresos, cero impuestos» y «Ayudas dignas».

Centenares de propietarios de pequeños negocios y trabajadores de esta actividad se han reunido para reclamar al Consell unas ayudas directas así como la suspensión de impuestos y obligaciones. Varias patronales han organizado esta convocatoria que además pretende visibilizar la crítica situación en la que se encuentran miles de pymes en la Comunitat, muchas de ellas abocadas al cierre definitivo.

Jose María Romero, propietario de dos locales de ocio en Castellón, se ha desplazado a Valencia para participar en la protesta. Lleva once meses sin trabajar. «Las pérdidas son impresionantes. Estoy intentando no mirar los números porque si no me muero», explica Jose, que en su caso recibió una ayuda de su ayuntamiento de 450 euros. «Estamos peleando por conseguir más ayudas. Subvenciones efectivas no hay ninguna. Exigimos ayudas dignas, ya que nos han tenido cerrados a cal y canto, excepto tres semanas en diciembre, que han sido de risa», cuenta. Además, destaca la inversión que tuvieron que realizar para poder abrir durante ese periodo. «Si cerrara todo nos recuperaríamos antes», sostiene.

Rosa, gerente también de otro local, ha tenido que recurrir a la ayuda familiar y solo recibió 1.200 euros de su ayuntamiento. «Eso me lo gasto en el local en un abrir y cerrar de ojos», cuenta. En su opinión, cree que la mejor solución no es cerrarlo todo. «Si nos encerramos en casa ya vemos lo que pasa cuando nos sueltan», indica. Al igual que el resto de sus compañeros, lamenta que no han tenido opción a ninguna ayuda autonómica ni nacional. «Sólo ha habido esa del ayuntamiento.

Yo pagaba 800 euros de mi autónomo y mi socio. No puedo permitirme eso. Me di de baja como autónoma para quitarme gastos y tiré de ayuda familiar. Los impuestos los he pagado todos«, relata esta profesional que calcula que las pérdidas ascienden a 50.000 euros.

Diego es un joven que regenta otro local en Castellón. «El aforo tan reducido no sale rentable y sólo con pagar la seguridad social no llegas», señala. En su caso, con la restricción tenía capacidad para 30 personas. «Sólo pude abrir tres semanas y también con el horario limitado. Acudieron más conocidos y amigos que clientes», cuenta. Esto mismo relata Anny Cabral, que tiene un local de ambiente ochentero. «En mi local no vino ningún cliente, sólo conocidos que fueron por echar una mano, por aportar», añade.