El funcionario ha firmado más de 800 expedientes de Cultura Festiva como Jefe de Negociado sin serlo, con el consentimiento de los concejales, entre ellos la ‘Nit del Mar’ de 2019 criticada por Ricardo Caballer

El Ayuntamiento determinó oficialmente en 2018 que era un funcionario “raso”, pero aun así ha seguido firmando expedientes administrativos

VOX consiguió parte de la documentación aportada en la denuncia

Pepe Gosálbez ha advertido a los concejales y ha afirmado que, “de ser cierto, se ha jugado con la vida de muchas personas”

Valencia, 5 de junio de 2021. Funcionarios del Ayuntamiento de Valencia han presentado una denuncia, que ha recaído en el Juzgado de Instrucción nº 13 de Valencia, en la que acusan a un Jefe de Negociado del Ayuntamiento de un delito continuado de usurpación de función pública, así como al segundo teniente alcalde de Valencia, Sergi Campillo (Compromís), y a la concejal de Personal, Luisa Notario, de un delito continuado de prevaricación por permitirlo.

La denuncia se dirige, en primer lugar, contra un funcionario del Ayuntamiento, I.G., por “hechos constitutivos de delito continuado de usurpación de funciones, cometiendo de forma consciente y continuada graves riesgos y responsabilidades en casos de negligencia grave y daños para terceros”.

Se trata de un funcionario de la Concejalía de Cultura Festiva, auxiliar administrativo, que, según la denuncia, “ha estado firmando, con la anuencia y autorización de los otros denunciados, Luisa Notario y Sergi Campillo, como Jefe de Negociado sin serlo desde 2004, y elaborando propuestas de resolución, sin otro criterio técnico que su propia voluntad arbitraria, para dar por buenas propuestas de celebración de actos que no reunían los requisitos de garantía y seguridad”. Entre esos expedientes, más de 800 de actividades de Fallas, fuegos, carpas y otros eventos, desde diciembre de 2018, los denunciantes señalan “la reciente contratación de los fuegos artificiales de ‘Nit del Mar’ en Valencia (criticada por Ricardo Caballer por las “trabas burocráticas”), en la que, sin comprobar las medidas de seguridad para su instalación, facilitó una propuesta favorable para su celebración con grave riesgo para los profesionales que llevaron a cabo la instalación”.

Los funcionarios han calificado este hecho de “suma gravedad”, dado que el Jefe de Negociado “es el responsable de las labores que permitan no solo la comprobación de la legalidad el expediente la documentación, sino de que las garantías técnicas estén incluidas y llevadas a cabo en el momento oportuno”.

Campillo y Notario lo sabían

En un escrito remitido por el Ayuntamiento de Valencia al Juzgado de Instrucción nº20 en diciembre de 2018, el propio Consistorio dejó constancia de que, respecto a I.G. (el denunciado), “es funcionario de carrera con la categoría de Auxiliar Administrativo y ocupando un puesto de su categoría de Auxiliar Administrativo; si bien, a dicho funcionario le fueron autorizadas, en mayo de 2000, en base a la legislación y Acuerdo Laboral vigente en el momento (1996-1999), unas diferencias por funciones de superior categoría, por lo que no está adscrito en comisión de servicios, ni ocupa plaza de C1, ni ocupa puesto de Jefe de Negociado”.

Los denunciantes han afirmado que esto se traduce “en el conocimiento manifiesto de Luisa Notario y Sergi Campillo de que I.G. realizaba ilegítimamente atribuyéndose carácter oficial (Jefe de Negociado) sin serlo”, delito contemplado en el artículo 402 del Código Penal. Y se ciñen al escrito del Ayuntamiento de 2018, “del que tenían conocimiento los entonces responsables de personal citados, así como de los delitos aparejados a los actos administrativos firmados por el ese funcionario”.

La denuncia recalca que “la firma continuada de resolución como Jefe de Negociado, sin estar habilitado legalmente para ello y sin ocupar un puesto que no existe, al no formar parte del organigrama administrativo, constituye un delito grave continuado de usurpación de funciones y de prevaricación, no sólo por el funcionario denunciado firmante, sino por el propio Jefe de Servicio que lo consiente, el concejal de festejos, y el concejal de personal”.

En concreto, los empleados públicos exponen que, en lo que atañe al delito de prevaricación contra Campillo y Notario, la denuncia se interpone “por consentir en ratificar resoluciones por personas que no ostentan la condición necesaria para realizar dichas funciones, permitiendo que asuman dicha condición sin serlo (Jefe de Negociado) y, al resto de los denunciados, por comisión de delito de prevaricación, dictando resoluciones que adolecen de efectividad al ser firmadas por personas que no ostentan la competencia que se les presume, perjudicando seria y gravemente el interés general y público y, en particular, la de los destinatarios de los actos administrativos emitidos al crearse con manifiesto vicio de legalidad”.

Y añaden: “Sabedor él y sus jefes (concejales y jefes de personal denunciados) de esa irregularidad manifiesta y de que, ante la falta de preparación y cualificación para montar determinados expedientes, sobre todo en fallas y los castillos de fuegos artificiales, donde son necesarios informes previos técnico de seguridad, que el funcionario se saltaba, él seguía firmando, llegando a firmar más de 800 expedientes como Jefe de Negociado. Hay que recordar que estos delitos son los del artículo 402, 404 y 405 del código penal”.

VOX advierte a los concejales

VOX ha sido una pieza fundamental en la recopilación de parte de la documentación aportada en la denuncia, que atestigua que el funcionario, con conocimiento de los concejales, continuaba firmando expedientes administrativos.

El portavoz del Grupo Municipal VOX, Pepe Gosálbez, ha advertido a los concejales Campillo y Notario de que, si son imputados, deberían cesar inmediatamente de su cargo “por poner en riesgo la vida de miles de personas permitiendo que personas no cualificadas estuvieran a cargo de la seguridad de los valencianos”. Para el concejal de VOX, “los hechos que se relatan en la denuncia, de ser ciertos, son de extrema gravedad y no permitiremos que unos incompetentes corruptos continúen un minuto más al frente del gobierno de Valencia”.