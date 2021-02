El regidor de Cultura Festiva del Ayuntamiento de València deja claro, en Les notícies del matí de À Punt, que las Fallas de 2021 no serán en ningún caso unas “Fallas normales”.

Burjassot, 24 de febrero de 2021. El regidor de Cultura Festiva del Ayuntamiento de València, Carlos Galiana, ha dejado claro este miércoles en el informativo Les notícies del matí d’À Punt que “estas no serán unas fallas normales, como las conocemos”.

Galiana ha dicho que habrá que decidir, por ejemplo, si se hace concurso. Y preguntado por el uso de fuegos de artificio por parte de los niños y niñas durante la semana fallera, el regidor ha explicado que València tiene una ordenanza de contaminación acústica que no permite los petardos. Una prohibición que “se salva” cada año en un bando fallero, pero que este año no está previsto porque las fallas no se celebrarán en el calendario habitual. Por lo tanto, en principio no está permitido, a pesar de que esto no quiere decir que no se puedan tirar bombetes o piules, que no hacen ruido, ha remarcado. Y ha recordado que si la gente se bota la normativa, ésta incluye sanciones.

Galiana ha anticipado algunos detalles del contenido de la semana fallera en línea que se presentará este miércoles a la asamblea de presidentes y presidentas de fallas. El programa, que pretende mantener “el espíritu fallero”, incluye actividades como por ejemplo que se note que en una casa vive un fallero colgando algún detalle de la indumentaria. Galiana ha remarcado la intención que los niños y niñas estén activos. La Crida o el día de la plantà son momentos previstos para estas acciones “pequeñas” pero “relevantes” para hacer ver que el mundo fallero está presente.

También ha recordado, en cualquier caso, que de momento no pondrán fechas encima la mesa para celebrar las Fallas 2021. En principio, no será durante el primer semestre. El regidor ha explicado que el tema depende de cómo evolucione la pandemia y del que las autoridades sanitarias indican. Galiana ha dicho que el presupuesto previsto para pirotecnia está guardado, aunque de momento no se gastará porque a pesar de la mejor evolución de la pandemia “no es el momento”, ha remarcado.

“Todo el mundo quiere celebrar el 2021 las Fallas, pero no depende solo del Ayuntamiento, depende de la vacunación y de la evolución de la pandemia”, ha resumido.

Galiana ha ampliado que una de las cosas que se han aprendido de la pandemia es que hay que ser prudente y que si no se hacen en julio se harán después. El regidor ha remarcado que el Ayuntamiento y la Generalitat no han dejado de dar ayudas a los sectores afectados, como por ejemplo floristas o indumentaria de fiesta, “pero las ayudas son lo que son”. Y como ejemplo ha dicho que el Ayuntamiento pagará este año el 30% de la falla.

Por otro lado, ha hecho referencia a la comisión creada entre la Junta Central Fallera y las comisiones otros municipios falleros para coordinarse. Galiana ha valorado este trabajo conjunto que ha propuesto que los casales sean centros de ayuda a la vacunación, hablar de las fechas, intercambiar información, crear la figura de un coordinador Covid en cada comisión, entre otras iniciativas que han salido de esta coordinación.