“Es de extrema gravedad que se estén produciendo vertidos en la Malvarrosa desde hace 5 meses y que la Conselleria lo haya ocultado y no lo haya reparado”

Exige a la Conselleria y al Ayuntamiento de Valencia que “dejen de pasarse la pelota y que actúen rápidamente para proteger nuestras playas de aguas residuales”

Catalá califica de “fiasco la gestión de Mollà”: “Entre las pastillas de cloro en las acequias y estas roturas, los ecologistas de Compromís se están cubriendo de gloria”

19, marzo 2021.- La diputada del Partido Popular, María José Catalá, ha pedido la comparecencia de la Consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, tras conocerse que el emisario de Vera sufre una nueva rotura y, por tanto, se están vertiendo aguas residuales en la playa de la Malvarrosa y no en alta mar.

“Mollà debe dar explicaciones inmediatamente porque los vertidos se están produciendo a una distancia que están sufriendo los propios nadadores y bañistas de una de las principales playas de Valencia”, ha afirmado Catalá quien ha subrayado “la extrema gravedad de los hechos que se han conocido hoy.

“Es de una extrema gravedad que las Administraciones sepan que haya una rotura desde octubre y no hayan hecho nada. No sólo lo han ocultado sino que en estos 5 meses no hay reparado la rotura poniendo en peligro la calidad de nuestras playas y de los bañistas. Mollà está haciendo una dejación clara de funciones.”

La diputada y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia ha exigido al Consell y al gobierno de Ribó que “dejen de pasarse la pelota y actúen de manera rápida” para poner fin a esta situación que está dañando la calidad de nuestras playas.

“Si el Ayuntamiento de Valencia conocía la rotura desde octubre también es cómplice de la falta de transparencia y la opacidad con la que está actuando el Botànic”, ha señalado.

Catalá ha recordado que en verano del 2019 ya se produjo una rotura del emisario de Vera que vierte aguas residuales depuradas y que contribuyó al cierre de playas en un verano negro para Valencia. “Está claro que las cosas no se han hecho bien en el emisario de Vera. Entre las sucesivas roturas de los emisarios y el cloro en las acequias, los ecologistas de Compromís se están cubriendo de gloria. Su gestión es un fiasco en toda regla”.