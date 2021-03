Los populares piden al alcalde Ribó que sea consecuente con las exigencias de su partido Compromís en el Parlamento, donde pidió mediante enmienda a los Presupuesto Generales del Estado que el Gobierno central asumiera toda la deuda de la Marina.

Catalá reitera que una vez asumida la totalidad de la deuda “es necesario sentarse para trazar la hoja de ruta tras del nuevo escenario del Consorcio de la Marina.

Valencia, 11-03-2021 – La portavoz del Grupo Municipal Popular, María José Catalá, ha pedido hoy que el Gobierno central asuma la deuda del préstamo derivado de 60 millones de euros de la Marina de Valencia que quedó fuera de la financiación de las obras por parte del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Catalá ha manifestado que “el gobierno de Sánchez y Podemos no puede dejar a la Marina empantanada y sin capacidad operativa para realizar nuevas inversiones al no poder atender los pagos de este préstamo pendiente”. Este préstamo de 60M€ no ha sido asumido por el gobierno central, lo que impide al Consorcio Valencia 2007, que es el encargado de gestionar la Marina, realizar las inversiones pendientes que son fundamentales para impulsar el plan de usos.

La deuda de la Marina de Valencia, tal y como ha recordado la portavoz popular, “se generó como consecuencia de que, a diferencia de lo que ocurrió con los Juegos Olímpicos y la Expo de Sevilla, el Gobierno Central, presidido entonces por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, no permitió que el Estado sufragara las infraestructuras necesarias para la America’s Cup y optó por otorgar un crédito ICO en el 2005.

Sin embargo, la cantidad presupuestada para el pago de la deuda asumida ahora por el Gobierno central es insuficiente porque no cubre el préstamo que mantiene el Consorcio Valencia 2007 con la entidad financiera TCA ECDF Investment.

Desde el Grupo Municipal Popular, ha apuntado Catalá, “se considera imprescindible que el Ejecutivo asuma también este préstamo, porque este compromiso crediticio surge por la construcción y habilitación de la Marina como sede de un gran acontecimiento deportivo como fue la America´s Cup, y para paliar el agravio comparativo que sufrió Valencia respecto a otros eventos como los Juegos Olímpicos 92 y Expo de Sevilla”.

Asimismo, la portavoz hay que sentarse y marcar una hoja de ruta para el nuevo escenario del Consorcio de la Marina. “Hay que ver las condiciones de la asunción de la deuda. La ciudad no puede perder la titularidad del suelo de la antigua dársela y se debe mantener el Plan de usos y desarrollo de la Marina”, ha señalado.

“Es una obligación de todos potenciar esta zona de la ciudad, que en estos últimos cinco años no ha sabido ponerse en valor. La Marina reúne todas las condiciones para ser el foco de innovación y atracción turística y empresarial de la ciudad. Es un icono de la ciudad y debemos ponernos a trabajar para sacarle el máximo partido”, ha reiterado.