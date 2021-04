“La postura de Ribó es la típica reacción de un hombre que se ve amilanado frente a la figura de una gran mujer”

El PP mantiene la propuesta de nombrar a Rita Barberá como alcaldesa honoraria a pesar de la oposición del Rialto

“Ribó se esconde y no da la cara a la propuesta de nombrar alcaldesa honoraria de Valencia a Rita Barberá

La portavoz del PP decepcionada con la postura del PSOE saben que hemos estado a las altura de las circunstancias y que apoyamos el nombramiento de sus concejal Ramón Vilar concejal honorario”

Valencia. 27-04-2021 –. La portavoz del Grupo Municipal Popular, María José Catalá, ha advertido hoy que el PP mantendrá su propuesta de nombrar a Rita Barberá como alcaldesa honoraria pues este año se cumplen 30 años de su llegada a la alcaldía. La propuesta la hizo la portavoz del PP ayer día 26 de abril por escrito respondiendo a la petición hecha por el Gobierno de Ribó y hoy debía tratarse en la Junta de Portavoces, aunque finalmente no se ha hecho.

Catalá ha afirmado que no presentará ningún nombre alternativo y ha asegurado a la salida de la Junta de Portavoces, donde debía tratarse las propuestas, que el alcalde ha decidido hoy evitarlo pasando la decisión a la comisión de Cultura.

Catalá ha denunciado “la posición del alcalde Ribó de no querer abordar en la Junta de Portavoces los nombramientos como siempre se ha hecho y derivarlo a la comisión de Cultura”. Con esta estrategia, señala Catalá “el alcalde Ribó quiere esconderse y no dar la cara para tratar de ocultar su postura en contra de nuestra propuesta de nombrar a Rita alcaldesa honoraria de Valencia y que ya sabemos que es en contra por lo leído hoy en medios de comunicación”.

Catalá espera que el Gobierno de Ribó y PSOE que recapacite y que si sus argumentos para desestimar nuestra propuesta es decir que hace muy poco que murió “es una excusa que no se sostiene ya que el año pasado, recién fallecido el concejal de Hacienda, el socialista Ramón Vilar, se le nombró concejal honorario. Toda la corporación lo decidimos y el PP estuvo donde tenía que estar. Respaldamos la propuesta y estuvimos a la altura de las circunstancias. Por ello me parece una miopía institucional y bajeza política no aceptar esta propuesta”.

Catalá no está decepcionada con la postura del alcalde “pues me la podía esperar pero es la típica reacción de un hombre que se ve amilanado frente a una gran figura de una gran mujer, y pienso que se equivoca. Le correspondería como alcalde de Valencia responder a un sentimiento social y tendría que hacer honor a una persona que ha estado muchos años al frente del Ayuntamiento de Valencia, y pese a no ser del mismo signo merece ese reconocimiento”.

Catalá asegura que “esta negación es la típica respuesta de un hombre que se ve totalmente cuestionado y que no llega a la altura de una figura como Rita Barberá” y sobre la postura del PSOE Catalá se siente decepcionada “saben que hemos estado a las altura de las circunstancias y que apoyamos el nombramiento de sus concejal Ramón Vilar concejal honorario”.

La portavoz del PP ha anunciado que a través de una moción en el pleno más cercano a que se cumplan los 30 años de acceso a la alcaldía de Rita Barberá presentaremos una moción para que una infraestructura importante de la ciudad lleve el nombre de Rita Barberá.