· “Carlos Mazón es fuerza, es garra, tiene un proyecto ganador, es trabajador y honesto. Hoy no hemos elegido no sólo al presidente del PPCV, hemos elegido al próximo presidente de la Generalitat” · “Quiero conseguir justicia, porque la justicia en esta ciudad es devolver el Cap i Casal a los valencianos y ser alcaldesa de Valencia” · “Feminismo es poder llevar adelante un proyecto personal y profesional sin renunciar a nada”

03, julio 2021.- La presidenta del PP de Valencia ciudad, Mª José Catalá ha afirmado que “Valencia me ha retado en la personal y lo profesional y no la voy a defraudar. Me ha sacado de mi zona de confort y mi único objetivo es ser alcaldesa de Valencia por este partido y, sobre todo, por los vecinos de Valencia que no se merecen ni un minuto más a un alcalde que ni está ni se le espera” añadiendo “quiero trabajar por este partido y quiero conseguir justicia, porque la justicia en esta ciudad es devolver el Cap i Casal a los valencianos y ser alcaldesa de Valencia”

Mª José Catalá ha intervenido en la inauguración del XV Congreso del PPCV celebrado en el Palau de Les Arts y en al que han asistido más de 700 compromisarios de toda la Comunitat Valenciana.

Catalá ha señalado que el nuevo presidente del PPCV, “Carlos Mazón es fuerza, es garra, tiene un proyecto ganador, es trabajador y honesto. Hoy no hemos elegido no sólo al presidente del PPCV, hemos elegido al próximo presidente de la Generalitat.”

Durante su intervención ha agradecido a Mazón el que la haya elegido nueva secretaria general del PPCV y que le permita continuar con su prioridad, ser alcaldesa de Valencia. En este sentido, ha recordado que dentro de dos días se cumplirán 30 años desde que tomó posesión como alcaldesa de Valencia Rita Barberá, “es de una enorme miopía e inseguridad no reconocer el trabajo de la que transformó la ciudad y lo primero que haré será nombrar a Rita Barberá alcaldesa honoraria de la ciudad”.

En su discurso, Mª José Catalá ha explicado la confianza de Mazón en ella cuando supo que estaba embarazada, “no dudaste ni un segundo en que iba a dar el 100% en esta campaña y eso es a lo que yo llamo feminismo. Porque el feminismo no es de izquierdas, el feminismo es poder tener un compañero en el partido que te deja tomarte tus tiempos y te hace sentir segura. Feminismo es poder llevar adelante un proyecto personal y profesional sin renunciar a nada”, ha añadido Catalá.

Por último, ha concluido que “veo a la izquierda muy nerviosa con Carlos Mazón, Ximo Puig está constantemente en Alicante marcando territorio, se ponen histéricos cuando Pablo Casado dijo que la convención en la ciudad porque eso significa que los estamos haciendo bien vamos a ganar.”