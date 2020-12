Policía y cerrajeros Valencia dan la voz de alarma sobre el ´bumping´, advierten de un nuevo método, que utilizan las bandas organizadas, que permite abrir una cerradura en cinco segundos con una llave maestra especial. El bumping y otros métodos son técnicas sofisticadas que permiten a los delincuentes acceder a un domicilio.

Pueden abrir una cerradura en cuestión de cinco segundos, con dos simples golpes de martillo o un objeto similar –basta incluso un zapato–, entran en las viviendas en una exhalación y se llevan todo lo que pueden, mientras puedan transportarlo fácilmente sin llamar la atención.

La policía dice que el 80% de las puertas tienen una seguridad obsoleta y denuncia que hay ´tutoriales´ en Internet que enseñan a abrirlas

El método utilizado no deja marca en las puertas, por lo que no puede ser detectado a simple vista por los vecinos. La Policía Nacional asegura que, tras cada robo con fuerza, se inicia una investigación, y que en este momento hay varias importantes en marcha, de las que habrá noticias en las próximas fechas.

Para poder lidiar adecuadamente con los robos dentro de casa, los allanamientos de morada o las okupaciones, contar con unos buenos sistemas y mecanismos de seguridad es un requisito esencial esto lo sabe bien cerrajeros 24 horas. En especial, las alarmas, las cerraduras de seguridad o la instalación de cajas fuertes pueden ser alternativas muy eficaces ante este tipo de situaciones y que cada vez más personas se animen a tener en casa para poder gozar de mayores garantías de protección y seguridad en su día a día.

Un problema bastante común es el de que la cerradura de nuestra vivienda o del garaje se haya roto y ahora cualquier persona pueda entrar cuando nosotros no estemos. Sea cual sea el motivo de la rotura o la situación en la que se encuentre la cerradura, los cerrajeros urgentes pueden acudir al momento a llevar a cabo un cambio de cerradura de forma urgente. De hecho, cuentan con un servicio 24 horas con el que el usuario siempre va a poder tener la seguridad de que sea el día o la hora que sea, su equipo de profesionales acudirán a solucionar el problema lo antes posible.

UCES, calcula que un 80% de las cerraduras en España están obsoletas, por lo que insta a las administraciones regionales y locales a llevar a cabo un ´plan renove´ para sustituir las viejas. «No hay cerradura que no pueda ser abierta, pero se le pueden poner minutos a la puerta, para que los ladrones tarden más en abrirlas y desistan de intentarlo», según indica un portavoz de UCES, organización que agrupa a 300 cerrajeros en España. Esta agrupación cree que las administraciones públicas deberían subvencionar la renovación de las viejas cerraduras.

La UCES está preocupada además por otro aspecto que observa desde hace unos cinco años, y es la venta de llaves maestras y otras herramientas de cerrajería a través de Internet. Otro aspecto intolerable, según la organización, es la proliferación de ´cursos´ y ´tutoriales´ en Youtube en las que se enseña cómo abrir una puerta de manera silenciosa y limpia. «Más que enseñar cerrajería, esos tutoriales son una escuela para formar desvalijadores de casas», se queja la UCES, que pide limitar esos contenidos en Internet.

¿Qué tipo de cerraduras son las más seguras?

Las cerraduras más seguras y difíciles de forzar del mercado son las cerraduras antibumping. Este tipo de cerraduras están diseñadas para evitar el uso del bumping, que es la técnica más utilizada actualmente por los ladrones a la hora de forzar una cerradura.

A través del bumping se puede abrir cualquier tipo de puerta si no cuenta con un sistema de protección especial, por lo que las cerraduras antibumping se han convertido en la cerradura por excelencia cuando se habla de seguridad.

En la actualidad se puede adquirir por 100 o 150 euros una cerradura anti-bumping o anti-taladro. Las primeras cuentan con un péndulo o muelle que impide actuar a la llave maestra. Hay diferentes modelos que ralentizan el robo por parte de los ladrones, como la Mauer, la R6 de precio más asequible, la R 100 o la Kaba, entre otras. Las cerraduras anti-taladro hacen que el bombín literalmente enloquezca, es decir, que empiece a dar vueltas, de forma que el taladro no logre realizar su tarea de erosionar los pistones de la cerradura.

Por mayores precios se pueden adquirir cerraduras mucho más seguras, que cuentan con sensores láser que bloquen la cerradura en caso de que se introduzca una llave extraña. Cualquier prcaución es poca frente al ingenio de los amigos de lo ajeno, que siempre van por delante.

Algunos consejos:

Cambiar la cerradura en caso de robo o mudanza Cuando se han perdido llaves pero también cuando se ha realizado una mudanza, es necesario cambiar la cerradura.

Evita reclamos Uno de los trucos más frecuentes empleados por los ladrones consiste en ofrecer una invitación a algún evento para así poder saber una hora y fecha concreta a la que el hogar estará vacío.

Contratar solo a profesionales cualificados Para cualquier operación de cerrajería es necesario contar solo con servicios profesionales y certificados.

Refuerza todos los elementos Refuerza elementos complementarios como puertas, ventanas, rejas y sistemas de alarma deben instalarse y mantenerse.

No dejar las llaves en lugares visibles En poco tiempo es posible realizar la copia de una llave.

Reservar copias en lugares distintos al domicilio Contar con dos copias de las llaves y que estas no estén siempre en el mismo lugar es un consejo de seguridad de cerrajería muy valioso.

No anunciar las ausencias en redes sociales Este es un consejo que ha tomado relevancia en los últimos tiempos como consecuencia del incremento del uso de las redes sociales.

Disponer de un cerrajero de confianza a disposición Contar con un cerrajero es contar ante todo con un profesional de la seguridad.

Asegurarse de llevar a cabo un buen mantenimiento Llevar a cabo siempre un buen mantenimiento de todos los elementos de cerrajería y seguridad de su hogar.

Ante todo, no te alarmes. Seguro que hay varios puntos a mejorar en la seguridad de tu casa. No obstante, ahora sabes mucho mejor cómo actuar para prevenir posibles robos y hacer de tu casa una fortaleza segura y confortable para ti y los tuyos. No te lo pienses más y contacta con unos cerrajeros profesionales.