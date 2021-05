Pasada la medianoche, la ejecutiva permanente de Ciudadanos seguía reunida en la sede nacional. Esta mañana, tiene programada una nueva reunión en la que seguirá analizando la catástrofe de este 4 de mayo y, sobre todo, el futuro que le espera al proyecto político. Una parte importante de dirigentes insiste en defender la autonomía del partido y apuesta por seguir luchando por un espacio de centro a pesar de la debacle madrileña. También en la cúpula más cercana a Inés Arrimadas muchos dirigentes sostienen esta tesis. Pero el golpe de quedarse fuera de la Asamblea de Madrid ha sido demasiado duro.

Ahora sí: el partido naranja se debate entre ser o no ser. Vida o muerte. Hace solo dos meses, sufrieron su peor experiencia en Cataluña después de una victoria histórica en 2017. Y ahora, en Madrid (territorio clave para su expansión nacional), se han dejado por el camino más de 500.000 votos en solo dos años. La formación naranja obtuvo 129.216 papeletas (el 3,5% del voto) frente a las 630.000 de 2019 (cuando recabaron el 19% de los apoyos). Una caída de casi 16 puntos que los expulsa de la Asamblea regional y que da alas al PP y su ambición de consumar una absorción que ya ha iniciado.

El cambio de candidatura de Ignacio Aguado por la del diputado Edmundo Bal, siguen insistiendo en el partido, fue “el mayor acierto”. En el partido, no hay contestación al planteamiento de la campaña y al mensaje elegido: defender el centro político para ahuyentar los extremos, especialmente a Vox, después de haber manifestado como única opción reeditar un pacto con Isabel Díaz Ayuso. “A diferencia de otras campañas y otros momentos, no hay críticas internas. Hemos hecho lo correcto. Y con estos resultados es muy difícil decirlo, pero es lo que pensamos”, aseguran algunas personas con silla en la ejecutiva nacional.

Este miércoles, se volverán a ver las caras los principales dirigentes del partido y la idea es que salgan a defender el mensaje los grandes líderes territoriales: el vicepresidente andaluz, Juan Marín; la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, e incluso el vicepresidente de Castilla y León, Paco Igea, a pesar de que no pertenece al núcleo duro de Arrimadas.