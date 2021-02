• Gil: “Primero se pretendió tomar la decisión sin un informe jurídico y ahora se nos remiten unos argumentos sin peso ni fundamento legal”

Valencia, miércoles 17 de febrero de 2021. La portavoz de Ciudadanos (Cs) en la Diputación, Rocío Gil, ha discrepado de “que la Diputación se retire del caso Taula”.

Por una parte, ha informado, “el informe jurídico que sostiene la retirada argumenta que la Diputación, durante la instrucción, ha colaborado intensamente con la justicia y lo va a seguir haciendo a partir de ahora”. “Entonces no hacía falta personarse, se debe colaborar con la justicia siempre y además el Ministerio Fiscal ya vela por el interés público”, ha destacado, al tiempo que ha apuntado que “si se personaron para colaborar con la justicia no se entiende que no lo hicieran también en el Caso Alquería”.

Por otra parte, ha detallado la diputada de Cs, “el informe esgrime que la causa ha entrado en una nueva fase”. “¿Están diciendo acaso que se personaron solo para conocer todos los documentos de la instrucción a los que no hubieran tenido acceso si no formaran parte de la causa?”, se ha preguntado.

Por último, la portavoz de la formación naranja ha criticado “las formas en la que se ha llevado a cabo la retirada”. “Ayer se nos presentó un decreto, sin un informe que lo avalase; hoy, después de que ya se haya publicado en prensa, nos envían el documento”, ha asegurado Gil, quien ha lamentado que “los diputados vayan por detrás de la prensa en asuntos tan serios como este”.