‘CIUTADELLA, DESTÍ GASTRONÒMIC’, NUEVA APUESTA EXPERIENCAL MENORQUINA

6 restaurantes, 4 hoteles y 5 experiencias relacionadas con el queso, el vino y el aceite configuran la tentadora oferta para una auténtica ‘escapada gourmet’

Menorca hace ‘pleno al 15’. La isla balear, declarada Región Europea de la Gastronomía 2022, sigue ‘cocinando’ propuestas con las que tentar a los paladares más éxigentes. La última, una iniciativa gestada en Ciutadella que une hostelería, hotelería y productos km 0, con el apoyo de Balearia, proponiendo unas escapadas experienciales de auténtico sibaritismo. Una manera distinta e inolvidable de afrontar la visita a este paraíso natural mediterráneo que es Reserva de la Biosfera desde hace más de un cuarto de siglo.

Podría ser, sin duda, la escapada sibarita soñada: pernoctar en un hotel con encanto, disfrutar de las excelencias culinarias de exquisitos restaurantes y, a ello, unir visitas a bodegas, queserías o fincas productoras de aceite. Este sueño de todo viajero gourmet es ya una realidad en un destino que destila seducción gastronómica por todos sus poros: Menorca. Y en concreto una de sus más bellas localidades: Ciutadella.

La perla blanca de la costa oeste menorquina ha unido todos estos ingredientes en una nueva apuesta experiencial bautizada como ‘Ciutadella, destí gastronòmic’. Un auténtico ‘pleno al 15’ culinario integrado por 6 restaurantes, 4 hoteles y 5 experiencias, para ofrecer variados packs de una o dos noches, para una ‘escapada gourmet’ inolvidable a esta isla balear, tanto en pareja como en grupo.

Los restaurantes participantes son: Ses Voltes, Moriarty, Rels, Cas Cònsol, Es Tast de na Sílvia y Pinzell. Los hoteles: Tres Sants, Can Araya, Petit Hotel 5 Fars y Hotel Boutique Can Sastre. Y las experiencias: ‘Queso de Menorca’ (visita a una granja-quesería donde elaboran queso D.O. Mahón-Menorca), ‘Vino de Menorca’ (visita a una bodega familiar de producción reducida custodiada por una cantera de marés), ‘Aceite de Menorca’ (visita a una finca productora de aceite, de variedades como arbequina, picual y cornicabra), ‘Del mercado a la mesa’ (ir al mercado de Ciutadella en compañía de un cocinero y comprar los productos e ingredientes con los que luego preparará el menú a degustar) y ‘Menorca Gourmet Tour’ (recorrido gastronómico visitando diferentes lugares menorquines en los que se elabora producto, como azafrán, queso, vino, aceite, repostería… y acabando el mismo con una comida o cena).

La compañía Balearia se ha unido a esta iniciativa ofreciendo un descuento del 15% a los pasajeros que adquieran alguno de los packs.

Más información: www.menorca.es y www.ciutadelladestigastronomic.com