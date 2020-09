La horchata de chufa es una bebida deliciosa y refrescante.

La horchata es muy delicada y no suele durar más de 2 días en la nevera, así que no hagas demasiada cantidad si no vas a tomarla en poco tiempo.

La horchata de chufa (orxata de xufa en valenciano, del latín hordeāta, ‘de cebada​) es una bebida refrescante (consumida también como postre), originaria de Alboraya (Valencia, Comunidad Valenciana, España) preparada con agua, azúcar y chufas mojadas (o molidas), además de ingredientes que potencian su sabor, como la canela y la piel o cáscara de un limón. Las chufas son unos pequeños tubérculos con forma de nudos que proceden de las raíces de la juncia avellanada (Cyperus esculentus), que se llama así por la forma de su fruto, parecido a la avellana.

La horchata se elabora a partir de la chufa, tubérculo de la planta con el mismo nombre (Cyperus esculentus). Al parecer, esta ya era usada en el antiguo Egipto, habiéndose hallado vasos que contienen chufas como parte del ajuar funerario de los faraones. Asimismo, autores persas y árabes de la antigüedad mencionan los beneficios digestivos y desinfectantes de la chufa, usada entonces como bebida medicinal por considerársela energética y diurética. En España tiene origen en Alboraya y es un dulce típico de la Comunidad Valenciana que se suele acompañar con fartones.

Utensilios

Batidora

bol

trapo de cocina

Ingredientes

250 g de chufa de Valencia

1 litro de agua

azúcar

Hidratamos la chufa 5 horas en agua- Ls chufa que flote se debe de quitar

Quitamos en agua y volvemos a enjuagar la chufa

En una batidora ponemos el agua y la chufa (consejo ponemos solo la mitad del agua)

El secreto está en triturar muy bien la chufa, se debe dequedar como una masa y acabamos de poner el agua y batimos unos 3 minutos

Volcamos la chufa en el trapo y la exprimimos bien con las manos bien limpias, lo que sale ya es horchata

Con la pulpa podemos hacer alguna otra receta, de galletas por ejemplo