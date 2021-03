Carlos Arias IEBS señala cuáles son las 10 profesiones más demandadas en el sector del gaming

Barcelona, 11 de marzo de 2021.- La industria de los videojuegos no ha dejado de crecer en España durante los últimos años, llegando a facturar 1.479 millones de euros y consolidando a nuestro país como uno de los diez principales mercados mundiales del sector, según los últimos datos de la Asociación Española de Videojuegos. Ante este rápido crecimiento que todo indica seguirá en aumento, se han desarrollado nuevas profesiones en torno a esta industria. Por este motivo, IEBS Business School, la escuela de negocios digital líder en formación online, indica las 10 profesiones más demandadas relacionadas con los eSports:

Jugador profesional: Son aquellas personas que quieren hacer de su pasión su profesión. No es necesario un equipamiento profesional para comenzar como jugador profesional. Es tan fácil como empezar apuntándose en copas abiertas donde se puede competir por poco dinero o de forma gratuita. Por ejemplo, en la Electronic Sport League todas las semanas organizan torneos. Como sucede en otros deportes, los mejores pueden llegar a vivir de ello.

Diseñador de videojuegos: Son aquellos profesionales cuya función es el desarrollo del esquema, el concepto y la “jugabilidad” del videojuego. Buscan ideas originales, historias y personajes, guiándolos a través de la producción. Se trata de una de las profesiones más deseadas por los fans del gaming y uno de los empleos con mayor competencia.

Desarrollador de videojuegos: Un desarrollador es un arquitecto de software. Su objetivo es crear videojuegos para diversas plataformas, ya sea para videoconsola, ordenador personal o teléfono móvil. Mediante un sistema digitalizado o software construyen las aplicaciones para emular juegos virtuales. Se basan en un código informático y el uso de herramientas de programación.

Probador de videojuegos: El objetivo de los probadores de videojuegos, como nos podemos imaginar, es garantizar que el producto esté correcto, que no sufre errores ni fallos técnicos. Realizan un exhaustivo control de calidad del producto para documentar los fallos y que puedan remediarlos antes de salir al mercado.

Productor ejecutivo: Es el profesional encargado de supervisar todo el proyecto de inicio a fin. Su responsabilidad recoge desde negociar contratos y presupuesto hasta averiguar, planificar y controlar los recursos económicos disponibles, su financiación y todo lo necesario para que el proyecto salga adelante.

eSports Marketing Specialist: Las empresas han creado alrededor de los eSports un ecosistema propio que va desde los videojuegos y los macroeventos hasta la creación de comunidades o el merchandising. Los encargados de generar toda esta narrativa transmedia son los profesionales del marketing deportivo.

Organizador de eventos: La clave de la organización de un evento de eSports es definir correctamente los objetivos y las expectativas para hacer disfrutar a la audiencia. Se celebran cientos de eventos durante todo año y tienen un alcance increíble. Para hacernos una idea, en 2018 más de 200 millones de personas vieron la final del League of Legends World Championship, mientras que ese mismo año, el alcance de la Super Bowl fue de 103 millones.

Creador de contenido: Sería lo más cercano a ser un influencer de los videojuegos. Su influencia se basa en su capacidad para atraer usuarios a la aplicación, así como en el interés que despiertan las recomendaciones que realizan en sus perfiles y el número de seguidores. Tanto los streamers como los gamers están ofreciendo un contenido nuevo que hasta ahora no estaba presente en Internet.

Analista eSports: El trabajo de los analistas es otorgar a los jugadores toda la información posible para que estén preparados para sus próximos enfrentamientos. Enseñan a los jugadores cómo reacciona su rival, las herramientas que suele usar, sus debilidades, y todos aquellos detalles que el jugador puede utilizar como ventajas.

Comentarista: Se trata de una profesión bastante desconocida por el gran público. Cada vez hay una audiencia mayor que disfruta viendo estos espectáculos e incluso llenan estadios para acoger estas competiciones. Tienen que tener la capacidad de convertir el partido más aburrido en una experiencia inolvidable.

“El ecosistema de los esports es ya una de las industrias que mayor número de nuevas profesiones generará en los próximos años”, explica Pascual Parada, Director del Máster en eSports Management de IEBS. “Es una excelente oportunidad de desarrollo profesional para todos aquellos perfiles que sientan pasión por los videojuegos y la competición”, añade.

Ante la gran demanda que existe en el mundo de los videojuegos, formarse en el ámbito es fundamental para conseguir hacerse un hueco en la industria. Por este motivo, IEBS ofrece el Máster en eSports Management, para enseñar a amantes de los videojuegos todas aquellas competencias necesarias para crear y gestionar cualquier proyecto de eSport, así como las estrategias de marketing usadas en este sector con tanto potencial.

Puedes descargar la nota de prensa desde aquí.

Sobre IEBS Digital School

IEBS es la 1ª escuela nativa digital online en español del mundo. Nació en 2010 con el propósito de mejorar la sociedad con educación de calidad a un precio justo, gracias a la tecnología, la automatización y el uso de la inteligencia artificial. Desde sus inicios IEBS ha formado a más de 123.000 alumnos en 53 países con sus más de 350 programas a la vanguardia de la innovación. Está considerada la 1ª escuela de negocios online de España según el ránking del CSIC y la 2ª de Latinoamérica según el ránking Iberoamericano.