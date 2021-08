La coalición vuelve a presentar la petición tras decaer las anteriores iniciativas

Madrid, 6 de agosto de 2021

El portavoz de Compromís, Carles Mulet, ha reclamado el retorno de todos los documentos republicanos que fueron robados a los valencianos durante la contienda y que se hallan depositados en el Archivo de la Guerra Civil. La Comisión de Cultura del Senado tiene sobre la mesa el debate de esta moción de la coalición valenciana en la que se insta al Gobierno al regreso de todos los documentos robados a los valencianos y depositados todavía en el archivo mencionado.



“Recordemos que hay miles de documentos de ayuntamientos, particulares, entidades que se llevó Franco de instituciones valencianas y que sirvieron para encarcelar, castigar y reprimir por su actividad política e ideas. Esta documentación está secuestrada desde dde papeles los que están amontonados y, si alguien quiere consultarlos debe desplazarse hasta el Reino de León, que no está precisamente cerca”, ha señalado el senador valenciano.



Pasados tantos años, el Gobierno debería devolver estos documentos en la integridad y no mantenerlos como un botín de guerra y exponerlos a agravios y devoluciones parciales. “La actual administración democrática no puede ni debe subrogarse como heredera de la Dictadura, por lo que pensamos que debe promover un punto y final con la justicia histórica. Promover acciones para cerrar heridas, proseguir con las exhumaciones de víctimas que siguen en cunetas y fosas comunes, convertir el valle de los caídos en un recinto memorialístico como determinó el comité de expertos y ser intransigentes con las denominaciones predemocráticas existentes en calles y plazas de todo el Estado, porque no se puede construir un futuro si persisten las hondas heridas”, ha indicado Mulet.



Mulet ha recordado que en mayo de 2004 las Cortes Valencianas aprobaron, por unanimidad, solicitar la devolución de los papeles valencianos requisados, amparándose en el contenido de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, lo que fue ignorado. Ayuntamientos como Alacant, Alaquàs, Albocàsser, Alcalà de Xivert, l’Alqueria de la Comtessa, Bellreguard, Beniarjó, Benicarló, Benicàssim, Benigànim, Benimodo, Benissa, Benirredrà, Bicorp, Bocairent, Borriol, Bugarra, Cabanes, Castelló de la Plana, Casas Bajas, Cinctorres, Gavarda, Godella, Guardamar, Montesa, Oliva, Ontinyent, la Pobla de Tornesa, Polinyà de Xúquer, Rossell, Salem, Sant Joan de Moró, Sollana, Terrateig, Torreblanca, Traiguera, València, Vilafamés, Vilafranca, Vila-real, Vinaròs, Xàtiva, Xàbia y Xiva, además de particulares, entidades políticas y sindicales siguen hoy sin ser los depositarios de documentación histórica, de su pasado.