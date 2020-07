Comunicado de la asociación de Elaboradores de Cava de Requena

Requena, a 21 de julio de 2.020

Ante las informaciones y comentarios aparecidos en medios de comunicación y redes sociales en relación al nombre que se ha designado para definir la zonificación de la DO Cava en lo que respecta al término municipal de Requena, la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena (integrada por las bodegas Coviñas, Chozas Carrascal, Dominio de la Vega, Bodegas Hispano+Suizas, Pago de Tharsys, Torre Oria y Unión Vinícola del Este) quiere hacer constar lo siguiente:

1.- Que la decisión final acerca del nombre designado por la DO Cava para la zona de producción comprendida en el término municipal de Requena es competencia exclusivamente del Consejo Regulador de ese organismo, no teniendo esta asociación ni ningún otro organismo de la Comunitat Valenciana capacidad de decisión (voto) en los plenos que organiza la DO Cava a través de su Consejo Regulador.

2.- Que la DO Cava ha iniciado un protocolo para modificar el pliego de condiciones con las normas que propone a viticultores y bodegueros en el que se contemplan importantes cambios, como el replanteamiento de las distintas tipologías y categorías de cava y la distribución por zonas para diferenciar el origen del producto. En este proceso, miembros del Consejo Regulador de la DO Cava se han dirigido a distintos sectores valencianos (administraciones públicas autonómicas, cooperativas, sindicatos agrarios y productores de cava) para testar la opinión de la zona a la hora de adjudicar el nombre por el que se habría de reconocer a esta parte de la DO Cava, aunque siempre con la limitación que supone la imposibilidad de emplear términos como REQUENA y/o VALENCIA, dado que ambas palabras son de uso protegido por las denominaciones de origen de vino Utiel-Requena y Valencia.

3.- Que durante los últimos seis meses la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena ha barajado innumerables opciones para tratar de encontrar el término con el que tanto productores como consumidores reconozcan esta zona productora de cava. Ha sido una tarea muy difícil ya que al no permitir aludir al origen real del producto, ‘Requena’ o, en su caso, ‘Valenciano’, se diluye nuestra identidad. Estos son los dos términos que nos han identificado siempre tal y como rezan hasta la fecha todas nuestras comunicaciones: ‘Requena es cava’, ‘Requena, corazón del cava valenciano’ o ‘Feria del cava valenciano’, todas ellas definiciones asumidas tanto por productores como por consumidores y su excepción nos perjudica.

4.- Que la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena trabaja en una nueva propuesta de nombre que transmitirá al Consejo Regulador de la DO Cava a través de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática Y Transición Ecológica y en la que se constate de manera feaciente el origen del producto, identifique a los viticultores y profesionales implicados en la elaboración del cava de Requena y sirva para afianzarse en los mercados internacionales con una denominación que ubique nuestros cavas en el mapa de forma clara y concisa.





