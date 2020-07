ante la expansión del coronavirusLa Comunidad Valenciana implanta el uso obligatorio de la mascarilla medida no incluye playas, piscinas y espacios de naturaleza, pero sí cualquier otro lugar público o cerradoÚltima hora del coronavirus y los rebrotes en la Comunidad Valenciana

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha anunciado este sábado que la Generalitat ha decidido implantar el uso obligatorio de la mascarilla en toda la Comunidad Valenciana en la vía pública, en espacios al aire libre y en espacios cerrados abiertos al público. Esto no incluye playas, piscinas y lugares de naturaleza.

También ha recalcado que «se recomienda» en espacios privados, abiertos o cerrados, «cuando exista confuencia con personas no convivientes o no pueda garantizarse la distancia interpersonal». «No hay una alternativa. Tendrá que haber distanciamiento y mascarilla, las dos cosas», ha afirmado la responsable del Gobierno autonómico.

El uso obligatorio entrará en vigor este mismo sabado y será a partir de los 6 años. No será exigible para las personas con algún tipo de enfermedad, con dificultad respiratoria o que no dispongan de autonomía. La orden se referirá, específicamente, a las mascarillas higiénicas y quirúrgicas, y su colocación adecuada será desde el tabique nasal hasta barbilla incluida.

Barceló ha insistido en su utilización en terrazas y restauración cuando no se esté consumiendo. «El hecho de sentarnos en una mesa en una terraza no quiere dedir que debamos desprotegernos», ha subrayado.

[Mapa y listado por municipios de los rebrotes de coronavirus en la Comunidad Valenciana]

La medida es posible por el acuerdo del Consell del pasado 20 de junio ante el inicio de la nueva normalidad, publicado en el Diario Oficial. En él se preveía que las medidas fueran cambiando en función de la situación epidemiológica en la Comunidad Valenciana. La decisión desde el Ejecutivo autonómico, sin embargo, llega tan solo un día después de que la vicepresidenta, Mónica Oltra, afirmara que no se contemplaba en este momento , aunque no se descartaba «según evolucionara la pandemia».

Barceló ha informado de que en estos momentos permanecen activos 20 brotes sobre los que se trabaja desde la Conselleria. «Los contagios se están cuadruplicando en la franja de edad de entre los 20 y los 40 años. Las fiestas privadas o no tomar las precauciones debidas en locales de ocio están generando diferentes brotes. Se trata de una franja de edad en la que los contactos sociales y la movilidad son más habituales. Además, en muchas ocasiones no presentan síntomas y da una falsa seguridad, por lo que a veces no se respetan las normas de distanciamiento», ha indicado.

Cierre del ocio nocturno en Gandia

Estos brotes se han detectado sobre todo en el ámbito familiar y en el ocio nocturno. Motivo por el que también ha anunciado que se va a proceder al cierre de los locales de ocio en Gandia y no se descarta que se realice en otros municipios. «Lo aplicaremos allá donde sea necesario», ha señalado.

El aforo continuará siendo el mismo que se implantó para la nueva normalidad por el momento.

«Llegaremos con las medidas donde creamos que éstas dan seguridad», ha comentado Barceló sobre la posibilidad de que se tomen más.

