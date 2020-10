Los MIR valencianos, en huelga desde hace más de 90 días, denuncian que Conselleria sigue sin ofrecerles más que un café al día, no aumenta los días de formación ni reconoce el descanso tras guardia de sábado.

Anuncian que se verán obligados a volver a tomar las calles y la vía judicial, a pesar de la situación COVID, si Conselleria no los cita de nuevo para negociar.

Los médicos internos residentes de la Comunitat Valenciana, en huelga desde el 21 de julio, denuncian la insuficiente oferta de acuerdo de la Conselleria de Sanitat del pasado 6 de octubre. “Llegamos a algunos nuevos puntos de encuentro, pero las principales reivindicaciones siguen sin cubrirse, tras demasiadas semanas de conflicto”. No entienden como casi tres meses después, siguen alejados de esas mejoras que tanto necesitan. “Nos están obligando a volver a tomar las calles que habíamos dejado por la situación COVID.”

Nuevas movilizaciones

Por ello, el próximo miércoles 28 de octubre a las 17.30h han convocado una nueva concentración frente al Palau de la Generalitat, para demostrar que la lucha sigue en pie. “Nos volveremos a concentrar con todas las medidas de seguridad frente al Palau. La situación COVID ha empeorado y a pesar de ello los médicos internos residentes seguimos en primera línea y con malas condiciones laborales. No nos queda otra que volver a la calle.”

Denuncian que han enviado hasta tres cartas al President Ximo Puig y que sólo recibieron respuesta de la primera. “En agosto el President Puig nos dijo que Conselleria resolvería el conflicto, pero no ha sido así.”. “En Madrid el conflicto no avanzó hasta que intervino la presidenta de la Comunidad, la señora Díaz Ayuso ¿A qué está esperando el señor Puig? No queremos ser sus “héroes” de primera línea. Queremos trabajar en condiciones, descansados, supervisados, formados, dejando de temer por la vida de nuestros pacientes” denuncia un representante de los residentes valencianos.

Retomar la vía judicial si no se avanza

Desde CESM-CV, sindicato convocante de la huelga, anuncian que se volverá a los tribunales si Conselleria persiste en su negativa de conceder mejores reales y significativas. “No entendemos que sean tan reticentes a conceder mejoras que repercutirán en la salud de todos los valencianos”. El pasado 29 de septiembre se celebró una vista judicial por la denuncia realizada en agosto por Vulneración del Derecho Fundamental a Huelga. “Seguiremos adelante con la vía judicial si Ana Barceló y su equipo siguen utilizando a los MIR como la mano de obra barata del sistema”. “Son los futuros especialistas y no son personal estructural. La falta de médicos requiere de planificación, no de explotación de gente que todavía está en formación. El paciente tiene derecho ser atendido en las mejores condiciones”.

En un escrito que el Comité de Huelga ha remitido a Conselleria, les hacen participes de estas nuevas acciones y solicitan ser convocados para llegar a nuevos acuerdos que puedan poner fin a la convocatoria de huelga. “De no volver a reunirnos, nos veremos en la calle y en los tribunales”.

Situación de las reivindicaciones

“Sólo tras llegar a los tribunales nos convocaron a una reunión, en la que finalmente concedieron algunas cosas”. En esta reunión la Conselleria de Sanitat concedió plasmar, en las directrices que se envían a los hospitales, derechos laborales de los MIR que no se estaban cumpliendo y blindar situaciones como la supervisión o limitar el número de guardias obligatorias a 5 al mes. “Sin embargo, siguen sin querer darnos más días para formación, a pesar de que se nos exigen hasta 200h anuales de cursos, realizar investigación, participar en congresos… y necesitamos más tiempo”. Afirman que apenas tienen tiempo libre con la cantidad de horas que realizan al mes. “Con más de 200h trabajadas mensuales, la formación se convierte en una penitencia, siempre la tenemos que hacer en lo que debería ser nuestro tiempo libre” afirman los médicos valencianos.

En la Comunidad de Madrid y en Castilla y León los respectivos conflictos MIR han conseguido el descanso de 36h tras guardia de sábado, es decir, descansar los lunes para no encadenar dos semanas seguidas de trabajo. “Se cometen errores cuando se trabaja demasiado y agotado. Estamos hartos de llegar a casa preguntándonos si lo habremos hecho bien. Estamos hartos de que a Conselleria esto le dé lo mismo”. lamenta Ana Rosa, miembro del Comité de Huelga. Sin embargo, la Conselleria de Sanitat, con Ana Barceló al mando, les sigue negando este derecho a todos los médicos de la Comunitat, tanto residentes como adjuntos.

En cuanto a retribuciones, Conselleria ofreció una subida de 45 euros brutos al mes. “Eso es un café al día, es una vergüenza, seguiremos siendo mileuristas. Y por supuesto, nos seguirán utilizando para estar en primera línea de lucha contra la COVID”. Denuncian que las malas condiciones laborales de los médicos, que empiezan desde la residencia, son la principal causa de la fuga de cerebros que sufrimos en España.

Con esto sobre la mesa, el pasado 6 de octubre finalizó la reunión, tras la cual Conselleria anunció en una nota de prensa oficial que los MIR habían roto las negociaciones. “La Conselleria miente, como ya ha hecho otras veces: Nosotros no nos levantamos de la mesa, queríamos seguir negociando. Fueron ellos los que se marcharon primero”. Afirman que la oferta que todavía sigue sobre la mesa no produce cambios significativos en nuestras condiciones laborales ni por lo tanto en la atención que se realiza a la población valenciana.

Los MIR valencianos se suman también a la huelga nacional de médicos que tendrá lugar el último martes de cada mes. “Todo el colectivo médico ha aguantado menosprecios y abusos durante demasiado tiempo. Con el COVID hemos dicho basta. La salud es lo primero”.