Madrid 10 de marzo 2021. Desde la web de cómics, música, cine, series y videojuegos Cultture.com, se ha constatado como el ajedrez es de nuevo un juego muy popular.

Las matemáticas siempre han dicho que son la base de la vida. Las ciencias llevan esta rama de conocimiento como su base en su gran mayoría y también han dado lugar a grandes juegos como el ajedrez.

El ajedrez puede parecer un juego sencillo a simple vista, pero tiene una historia completa y compleja que, al conocerla más profundamente, hacen de este juego uno de los grandes elementos de estrategia de la historia. En la actualidad ha surgido un interés inesperado al ajedrez gracias a la influencia de grandes series como Gambito de Dama de la plataforma de contenidos Netflix. Esta serie, protagonizada por una mujer, ha lanzado al ajedrez a un sector de población como son las mujeres, que no estaban tan inmersas en este mundo. Pero por ello no significa que no haya grandes jugadoras de ajedrez como las hermanas Polgar, consideradas mujeres prodigio en el juego. En la actualidad nos encontramos varias figuras más como Anna Ushenina, Hou Yifan de China o la española Sabrina Vega.

Un juego el cual es una gran familia en realidad, con más de doscientos tipos de piezas y diferentes versiones de juego, la más reconocida internacionalmente es la que incluye al peón, la torre, el alfil, caballo, la reina (o dama) y el rey. Con un origen que se cree en India, el ajedrez ha pasado por diferentes etapas desde juego con el que se resolvían disputas políticas hasta la actualidad, momento en el que los grandes maestros y maestras ajedrecistas ganan grandes sumas de dinero en las competiciones.

Los clubes de ajedrez en España son populares, sobre todo aunque parezca sorprendente entre los más jóvenes, aunque como destaca Sabrina Vega, que además de ser una gran competidora es maestra de ajedrez, en la adolescencia se pierde un poco el hábito. Pero esto también parece estar cambiando aunque tímidamente: la popularidad de los streamings, a los que los jóvenes y adolescentes están acostumbrados a consumir de manera continua, se ha convertido en un gran aliado del ajedrez.

Los ajedrecistas retan a sus suscriptores y con la facilidad que supone en la actualidad jugar online, se puede jugar partidas emocionantes al instante y retransmitirlas. Esta modalidad de juego, aunque no es tan vistosa como el juego cara a cara, ha lanzado a personas con mucha popularidad en internet a participar en grandes eventos de ajedrez, como el ocurrido el pasado mes de febrero llamado PogChamps 3. Este torneo de ajedrez enfrentó a varios creadores de contenido, también llamados streamers, entre los que se encontraba El Rubius bajo la tutela y guía de Hikaru Nakamura, Gran Maestro de ajedrez desde 2003.

En cultture.com hemos comprobado como eventos e intereses como estos, en los que los referentes juveniles son creadores de contenido online, fomentan el interés por parte de los más jóvenes en disciplinas que aunque no son desconocidas, hasta ahora no eran tan populares a nivel nacional. También la influencia de las series o películas ha quedado retratada: un aumento de más de un 200% tanto en ventas de juegos de ajedrez, como en inscripciones de mujeres a los clubs repartidos por todo el mundo.