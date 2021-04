• La concejala de Cs, Amparo Picó, exige “solucionar el problema de capacidad de algunos talleres falleros saturados de monumentos de 2020” y recuerda que Cs ha impulsado que las Fallas puedan recibir ayudas europeas por ser Patrimonio de la UNESCO

Valencia, martes 6 de abril de 2021. “Las ayudas de Ribó a los sectores relacionados con las Fallas son insuficientes”, ha declarado la concejala de Ciudadanos, Amparo Picó, tras aprobarse hoy en Junta de Gobierno Local la concesión de 1,8 millones de euros de ayudas para el fomento y apoyo a las Fallas.

“Estas ayudas se anunciaron en noviembre del año pasado y sólo incluyen a los artistas falleros. No son éstas las ayudas que están reclamando las comisiones, porque ya contaban con ellas”, ha declarado Picó, quien ha recordado que Cs abrió una vía de trabajo con el eurodiputado de Cs, Adrián Vázquez, para que las Fallas puedan recibir ayudas europeas por tratarse de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

“Las comisiones falleras llevan tiempo pidiendo ayuda ante la difícil situación que sufren, con una alta disminución de su censo, y que hace peligrar la supervivencia de algunas comisiones a corto plazo y de muchas otras si no reciben el apoyo necesario”, ha recordado la concejal naranja.

En esta línea, Picó ha remarcado que “lo que está reclamando el sector fallero es que el Ayuntamiento de Valencia deje de generar incertidumbre. Estas ayudas son para la fabricación de nuevas Fallas cuando aún no tenemos fecha para quemar las anteriores”.

Para concluir, la concejal de Cs ha recordado que “las naves de los artistas falleros están desbordadas. Tenemos monumentos en Feria Valencia y en la Marina. Y los artistas ya no saben a qué atenerse, ni tienen capacidad para trabajar otros pedidos que les pudieran entrar porque hay talleres que están saturados de monumentos”. “Es un problema que el equipo de gobierno no puede obviar”, ha concluido.