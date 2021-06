El concejal de Cs, Narciso Estellés, lamenta que “además de pagar el canon puntualmente haya sobrecostes”

Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Valencia ha denunciado un pago de 63.495 euros en intereses en concepto de la sexta anualidad del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Valencia y la Conselleria de Obras Públicas para la entrega y explotación del aparcamiento de la plaza de Brujas, construido sobre la estación del Mercado Central de la línea T-2 del Metro, que según las últimas previsiones anunciadas por la Generalitat no se utilizará por descartarse la ejecución del trazado por el centro histórico.

“Es algo que no llegamos a entender. Si estamos pagando puntualmente los cánones anuales incluidos en el citado convenio, con un coste de las arcas municipales de 1.311.496 euros este año, por qué pagamos intereses”, ha cuestionado el concejal de Cs, Narciso Estellés. “Una de las explicaciones podría ser que estamos pagando fuera de plazo y eso, si es así, se merece una explicación por parte del concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, o del edil de Hacienda, Borja Sanjuan, porque estando previsto el pago en los presupuestos no deberíamos pagar intereses”, ha criticado Estellés, quien ha recordado que “éste problema no es el único en aparcamientos del Ayuntamiento”.

“No hemos oído hablar o quejarse al equipo de gobierno de que la Generalitat va a dejar fuera de sus previsiones la construcción de la línea 2 del metro por el centro histórico cuando lo anunciaron responsables de la Generalitat. Cierto es que el coste puede ser elevado, por las circunstancias de los barrios por donde circulará, pero ayudará a hacer desplazamientos importantes”, ha concluido Estellés.