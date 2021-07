• El concejal Narciso Estellés asegura que “el edil de Protección Ciudadana no está teniendo capacidad de convicción ante los vecinos”

Valencia, lunes 19 de julio de 2021. El grupo municipal Cs ha presentado una moción con una batería de medidas a la Comisión de Seguridad Ciudadana con objeto de combatir la inseguridad en los barrios de la ciudad de Valencia y sus pueblos.

Según Narciso Estellés, portavoz adjunto del grupo municipal Cs, “los habitantes de Orriols y de otros barrios y pueblos de la ciudad de Valencia han estado y están en la calle protestando por la falta del más esencial y fundamental de los servicios que un Estado, una comunidad autónoma y/o un Ayuntamiento han de prestar a sus ciudadanos: la seguridad”. Estellés ha declarado que “los vecinos quieren sus barrios seguros y es obligación de su Ayuntamiento poner todo de su parte para tal fin”.

El concejal de Cs ha criticado que “el concejal de Protección Ciudadana no está teniendo capacidad de convicción ante los vecinos. El último caso es Orriols, donde las manifestaciones se suceden”. Según Estellés, “Cabanyal-Canyamelar, Orriols, Marxalenes, Nou Moles, Soternes, Benimàmet, Velluters, entre otros, han realizado protestas públicas por la falta de seguridad y convivencia”. Ante esta situación, “desde Ciudadanos pedimos al concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, que no se inhiba de los problemas y atienda a nuestras peticiones. Le solicitamos que escuche activamente al tejido vecinal y asociativo de la ciudad, de un modo preventivo y no cuando los problemas ya son numerosos y se descontrolan. Le exigimos que tenga un mapa diagnóstico actualizado de las zonas rojas y amarillas de la ciudad para adelantarse a los problemas y poner los recursos adecuados. También que potencie la policía de barrio en los distritos como elemento clave para mejorar las situaciones de seguridad, convivencia y gestión de cercanía con los vecinos”, ha añadido.

En el caso de Orriols, en la moción presentada por Cs, el grupo municipal ha pedido la puesta en marcha de la mesa transversal entre las concejalías y los vecinos y asociaciones del barrio, que los propios vecinos reclaman, así como la inclusión de la Concejalía de Protección Ciudadana en la Comisión Ciudadana de Seguimiento de la Estrategia Integral Participativa 2018-2023 del barrio de Orriols, que data de 2018.

Según Estellés, “de esa comisión creada solo tenemos constancia de la reunión del 12/02/2019 en el Centro Municipal Juventud de Orriols. No se ha hecho nada nuevo entre 2020 y 2021. En los ejes de esa comisión se encuentra la vivienda, la convivencia, la educación, los servicios sociales, la inclusión, la inserción laboral y la interculturalidad, pero no está la seguridad ciudadana, íntimamente ligada con los anteriores factores, como claro causa-efecto“. Al respecto, Estellés ha concluido diciendo que “la seguridad se ha convertido en un problema consecuencial de la inacción de la política integral pretendida en Orriols y ha de ser resuelto como un problema capital en pos del desarrollo adecuado presente y futuro del barrio”.