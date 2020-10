• García Botet: “Desde el principio de la crisis hemos apoyado al gobierno, nuestra lealtad sigue siendo la misma; pero este pacto ha perdido su sentido”

Rafelbunyol, jueves 8 de octubre de 2020. Ciudadanos (Cs) Rafelbunyol “abandona el pacte dels Germanells por su inoperancia”, ha anunciado su portavoz, Asunción García Botet.

Según la concejala, “Cs firmó este pacto para aunar esfuerzos y trabajar conjuntamente para que Rafelbunyol saliese de esta crisis lo más reforzado posible”. Sin embargo, he lamentado, “el equipo de gobierno no ha contado con la oposición precisamente cuando ahora, más que nunca, consensuar es muy necesario y eficaz”. “La inactividad del pacto ha sido la nota detonante”, ha destacado.

Por eso, ha argumentado, “no tiene sentido formar parte de un pacto que no se reúne y no trata de llegar a acuerdos”. No obstante, ha asegurado, “nuestra lealtad a la hora de apoyar medidas beneficiosas para el municipio sigue siendo la misma”.

“Cs pone por encima de todo el interés general”, ha subrayado, al tiempo que ha advertido que “los ciudadanos demandan unidad en estos momentos tan complicados”. “Sus representantes hemos de estar a la altura de esta crisis insólita”, ha concluido.