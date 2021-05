La central sindical se ha reunido con la directora de Asistencia Sanitaria y le ha pedido revocar la centralización del CICU

(Comunidad Valenciana, 26-05-2021). El sindicato CSIF ha exigido hoy a la directora general de Asistencia Sanitaria, en la reunión mantenida en Conselleria de Sanitat, que el Consell revoque el decreto para centralizar en Valencia el servicio de emergencias sanitarias (CICU/SES). En esta misma reunión también le ha insistido en el perjuicio en la asistencia a la ciudadanía que supone el cese de 3.251 profesionales de la sanidad a partir del 31 de mayo y le ha urgido a rectificar.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha recalcado en la reunión la base de sus alegaciones al borrador del proyecto de decreto del Consell, que cambia la estructura y organización del Servicio de Emergencias Sanitarias. En este sentido, ha traslado que la centralización en Valencia en lugar de mantener la estructura actual provincial, “aleja la coordinación de emergencias de Castellón y Alicante” y “pone en riesgo la vida y la salud de los ciudadanos de estas provincias”.

El sindicato lamenta que en esta reunión Conselleria no haya argumentado los motivos asistenciales, económicos o laborales que justifiquen esa decisión que la Administración no ha llevado a mesa de negociación y que ha impuesto por decreto. “Conselleria está empeñada en imponer temas no demandados por profesionales, que desmontan estructuras que funcionan mejor como están y en hacerlo sin consultar a los afectados”, ha transmitido el sindicato en la reunión celebrada hoy.

CSIF ha pedido a Sanitat que ese decreto sea revocado y que se mantenga el servicio descentralizado por provincias como en la actualidad, “para proporcionar una asistencia de mayor efectividad el estar el servicio más cerca de los usuarios”. También ha solicitado una ampliación de las unidades del SAMU que atienden 12 horas diarias para incrementar esa atención a 24 o la recuperación del helicóptero en Valencia como opción aérea para emergencias y que no tenga que depender de Alicante o Castellón.

El sindicato, por otra parte, ha pedido de nuevo a Conselleria que rectifique en el cese de 3.251 profesionales de la sanidad con los denominados contratos covid. La central sindical ya manifestó abiertamente su rechazo el 30 de abril al anuncio de cese de 4.000 efectivos. En la mesa técnica del 3 de mayo pidió la renovación de los 9.300 contratos; en la posterior mesa técnica del 7 de mayo se opuso a la nueva propuesta de Conselleria, que seguía incluyendo el cese de 3.251 profesionales. De nuevo en la mesa sectorial del 17 de mayo exigió el mantenimiento de todos los contratos.

CSIF le ha traslado hoy otra vez a Conselleria la necesidad de contar con los 9.301 profesionales contratados para seguir afrontando la pandemia y para acelerar la campaña de vacunación, además de para reforzar los turnos de vacaciones estivales. La central sindical lamenta que de nuevo la Administración se ha desentendido del tema y ha evitado dar explicaciones, ya que los sindicatos, en los diferentes departamentos de salud, no han recibido dato alguno sobre personas despedidas ni los criterios para estas reducciones de plantillas, que se producirán a partir del próximo lunes.