El sindicato reclama “instrucciones claras que no dejen fuera del proceso de vacunación a ningún colectivo”

(Comunidad Valenciana, 25-03-2021). El sindicato CSIF ha exigido hoy a Conselleria de Educción, por medio de un escrito presentado por registro de entrada, instrucciones claras que no dejen fuera del proceso de vacunación a ningún colectivo e información directa a los representantes de los trabajadores. La central sindical también le ha trasladado su “malestar” por la gestión de la vacunación al personal docente.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) recuerda en el documento que el pasado 16 de marzo, “ante el inminente inicio de lo que iba ser la primera vacunación del personal de los centros docentes”, CSIF solicitó por escrito información “sobre la estrategia de vacunación no negociada con los sindicatos”, además de un plan de revisión de docentes vacunados o que ningún colectivo quedara atrás en este proceso.

La central sindical, ante el inicio de la vuelta a la vacunación, traslada en el documento de hoy a Conselleria “nuestro malestar por la gestión de la vacunación en aquello que corresponde a los diferentes colectivos y las dudas, incertidumbre e incluso miedo que han generado las diversas instrucciones”.

CSIF exige, ante esta situación, “instrucciones claras, que no dejen fuera del proceso de vacunación a ningún colectivo, ni embarazadas, ni personas a las que medicamente en este momento no se recomiende ni a quienes hayan padecido el virus y que incluso se desconoce si tienen serológicamente o no inmunidad”.

La central sindical reclama a Conselleria “información directa a los representantes de los trabajadores, es decir, a los sindicatos, para poder defender los derechos a la vacunación que los docentes tienen por su exposición directa y continuada en su puesto de trabajo”.

CSIF, en tercer lugar, pide “instrucciones de forma oficial y por escrito a los docentes interesados o representantes de los mismos si las autoridades recomiendan que no se ejerza la vacunación en algún colectivo o persona”.

En Twitter, @CSIFCV, y en Facebook: https://www.facebook.com/CSIFComunidadValenciana/