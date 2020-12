Primera etapa (diciembre-marzo)

Residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabaja en residencias de personas mayores y de atención a grandes dependientes.

Personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario.

Otro personal sanitario y sociosanitario.

Personas consideradas como grandes dependientes (grado III de dependencia, es decir, con necesidad de intensas medidas de apoyo) que no estén actualmente institucionalizadas.

Segunda etapa (marzo-junio)

Aunque todavía no se ha establecido un orden de prioridad y las recomendaciones sobre qué personas deberían quedar excluidas de la vacuna podría cambiar esto, los siguientes grupos en recibir la vacuna sería.

Mayores de 65 años.

Personas con condiciones de riesgo.

Personas que viven o trabajan en comunidades o entornos cerrados.

Personas vulnerables por su situación socioeconómica, personas con trabajos esenciales.

Personal docente.

Población infantil, adolescentes y jóvenes.

Personas que viven en zonas con importantes brotes de coronavirus o de alta incidencia.

Mujeres embarazadas o que están en el periodo de lactancia.

Personas que han pasado el SARS-CoV-2.

Tercera etapa

En esta etapa el Gobierno espera haber vacunado ya a una parte significativa de la población y poder empezar a vacunar a los restantes.

Posibles efectos secundarios de la vacuna

La vacunación no será obligatoria y eso aumenta el riesgo de no alcanzar la inmunidad de rebaño si la población decide no vacunarse.

En España, por ejemplo, la mitad de la población se muestra reacia a recibir las vacuna contra el virus, según los datos de la última encuesta del Instituto de Salud Carlos III.

Las principales razones por las que la población dice que no se pondría la vacuna son: “puede tener riesgos para mi salud” (59%); “me pondría una segunda o tercera, no la primera” (37%) y “creo que no será eficaz” (16%).

El documento Estrategia de vacunación frente a COVID-19 España recoge los efectos secundarios observados en los ensayos clínicos de las vacunas.

Los efectos adversos solicitados fueron más frecuentes tras la segunda dosis y los más comunes fueron reacciones locales (84.1%), fatiga (62.9%), cefalea (55.1%), mialgias (38.3%), escalofríos (31.9%), artralgias (23.6%) y fiebre (14.2%), siendo menos frecuentes en los de 55 años o más.

En el primer día de vacunación en el Reino Unido se registraron reacciones anafilactoides en dos sanitarios con antecedentes alérgicos importantes de base.

Por otro lado, la vacuna de Moderna parece causar dolor en el lugar de la inyección (91,6%), fatiga (68,5%), dolor de cabeza (63,0%), dolores musculares (59,6%), dolores articulares (44,8%) y escalofríos (43,4%).

Fenómenos de este tipo son esperados cuando una nueva vacuna llega al mercado y por eso las compañías y los organismos reguladores mantienen una vigilancia sobre los posibles efectos.

Reino Unido, por ejemplo, quiere utilizar inteligencia artificial para hacer un seguimiento de los potenciales efectos secundarios que puedan causar las vacunas de coronavirus en la población una vez lleguen al mercado.

“Se trata de vacunas que tienen pueden tener efectos secundarios, es una incógnita”, explica Gary Nabel, director científico de la empresa farmacéutica Sanofi, que actualmente está trabajando en dos candidatos a la vacuna del COVID-19, a Financial Times. “Por muy grande que sea un ensayo de 30.000 personas, cuando salgan al mundo de millones de personas, ocurrirán cosas”.

La agencia regulatoria competente en materia de salud en Reino Unido asegura que, basándose en las campañas de vacunación anteriores, podrían esperarse entre 50.000 y 100.000 informes de posibles efectos secundarios por cada 100 millones de dosis en un periodo de 6 a 12 meses.

Sin embargo, asegura que todas las vacunas, incluyendo la del coronavirus, son sometidas a rigurosas pruebas y que la mayoría de las reacciones serán leves y a corto plazo.

España cuenta con tener 140 millones de dosis

“Calculamos que recibiremos 140 millones de dosis”, apuntilló esta semana el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que espera que toda la población esté vacunada contra el virus al terminar el año que viene y confirmó que donará las dosis que sobren a países necesitados.

La distribución de la vacuna correrá a cargo del Gobierno y el acceso a la vacuna se basará en los centros de atención primaria. A día de hoy existen 13.000 puntos de vacunación en el territorio español, y tomando como ejemplo la vacuna de la gripe esto permite vacuna a más de 14 millones de personas en unas 8 semanas.

España se adhiere a las compras que la Unión Europea está realizando y por las que le corresponden un 10% de las dosis adquiridas. En total, la UE dispondrá de siete vacunas: CureVac, Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson, AstraZeneca, Sanofi y Novavax.

Sin embargo, algunas de ellas podrían tardar más de lo previsto en tener las dosis, por lo que todo dependerá de que las compañías cumplan con los plazos.