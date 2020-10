View this post on Instagram

#EsoQueTúMeDas Cada una de sus frases, desde la sencillez y la honestidad retumbaban como mil tambores gigantes. Me quedo con esta: “llorar es de valientes”. Y por eso, he salido de la sala empapado de valentía. Gracias por todo Pau. Eres y serás eterno. Gracias @jordievole por hacer fácil la tarea más complicada de tu vida. Te quiero, amigo.