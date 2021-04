16/04/2021

– Roser López Espinosa presenta ‘Trama’, mejor coreografía 2019 en los XXII Premios de la Crítica de las Artes Escénicas de Cataluña

– La Taimada representa la pieza con la que ganó el primer premio del Certamen Coreográfico de Madrid, ‘Filia et Fobia’





El festival Dansa València acoge el estreno absoluto del segundo espectáculo de danza inclusiva de la compañía valenciana Titoyaya Dansa, ‘Soledad’. La cita será mañana sábado, 17 de abril, a las 18.00 horas en el teatro Rialto. El movimiento, la fotografía, la literatura y las artes plásticas han acompañado al equipo a lo largo del proceso creativo y a un elenco heterogéneo formado por personas mayores, bailarines de Titoyaya y jóvenes extutelados en proceso de emancipación.



Esta obra intergeneracional, multicultural y multidisciplinar ha sido seleccionada dentro del programa Art For Change 2020 de la Fundación La Caixa.



Dos espectáculos premiados



La programación del festival organizado por el Institut Valencià de Cultura se completa mañana con dos montajes galardonados: ‘Trama’, de Roser López Espinosa (Barcelona), reconocido como mejor coreografía 2019 en los XXII Premios de la Crítica de Cataluña, y ‘Filia et Fobia’, de La Taimada (Barcelona), primer premio del 34 Certamen Coreográfico de Madrid 2020.



‘Trama’, programada mañana, 17 de abril, a las 20.00 horas en el teatro Principal se propone como un concierto, con sus diferentes voces, afinaciones y notas discordantes. Sus cinco bailarines se entrelazan para trazar una partitura física de interdependencias y confianza mutua, cuerpos que se repliegan y acciones que se desarrollan en movimientos colectivos.



‘Filia et Fobia’, por su parte, es el espectáculo del que se ha extraído la imagen del cartel de esta edición del festival. La Taimada desarrolló la pieza que mañana se instala a las 17.00 horas en el Espacio Inestable durante el confinamiento. Al término de la representación, la periodista especializada en danza Sara Esteller conducirá un diálogo abierto para compartir con el público el proceso creativo.



Completa la selección de espectáculos de la jornada Mucha Muchacha con su espectáculo ‘Volumen 1’, programado en la sala 7 del teatro Rialto a las 13.00 horas. El colectivo femenino de danza española ha unido su talento al de Celso Giménez y Violeta Gil, de La tristura, que les han asesorado artísticamente para esta obra en la que revisan mitos universales de la danza para reinterpretarlos y ver cómo se transforman.



La pieza posa su mirada en referentes como la ‘haka’ neozelandesa de las guerreras maoríes, el asesinato de una virgen en ‘La consagración de la primavera’ o el trance colectivo del ‘Bolero’ de Ravel. La pieza breve es una declaración de intenciones alrededor del movimiento, la comunidad, la feminidad y el rito.



Presentación Federación Estatal Danza-T



Por último, la Associació de Professionals de la Dansa de la Comunitat Valenciana (APDCV) organiza mañana a las 11.00 horas un encuentro en el vestíbulo del teatro Principal para presentar a la Federación Estatal Danza-T. El objetivo es generar un debate abierto con profesionales de Madrid, Andalucía, Cataluña y la Comunitat Valenciana sobre las líneas de trabajo de la Federación en pro de la promoción, defensa y representación de los profesionales del sector. Entre los temas que se abordarán están el Estatuto del artista, la laboralidad, las transiciones profesionales y los proyectos en red. Participan César Casares (APDCM), Anna París (PAD), Xevi Dorca (APdC) y Ángela Verdugo (APDCV). La entrada es libre hasta completar aforo.