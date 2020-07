Decisiones adecuadas para reducir sus costes energéticos

Medición de nivel

Generalmente las empresas no tienen muy claro lo que consumen y mucho menos de qué forma se está consumiendo la energía. En aquellas empresas en las que el consumo es muy significativo, se suele tener un buen control a nivel de coste, pero la mayoría no tienen un control sobre el uso de la energía, lo que no les permite imputar correctamente esos costes, ni buscar mejoras de eficiencia.

La fácil monitorización de depósitos y silos a través de una amplia gama de dispositivos puntuales de nivel que incluyen detectores de horquilla vibratoria, paletas giratorias, varillas vibratorias y sondas capacitivas, adecuados para todas las aplicaciones. Conlleva una alta precisión de medición en depósitos para custody transfer (facturación) va aparejada con poner a la disposición del cliente todas las tecnologías de medición relevantes y paquetes de software escalables adecuados para monitorizar sus existencias. Utilizando las soluciones de gestión de inventario también se apoya la optimización de su cadena de suministros con soluciones de software individualizadas para la gestión de existencias.

Endress+Hauser son especialistas en la creación de instrumentos de campo que ayudan a monitorizar el caudal, el nivel, presión y temperatura además de posibilitar el análisis de líquidos. Así, encontramos que, dependiendo de la aplicación, se requerirán unos instrumentos de campo u otros para cumplir las diferentes exigencias de cada sector.

Uno de los instrumentos estrella en su completa gama de productos son los instrumentos para la medición de nivel, que incluyen sensores implicados en la detección del nivel. Y es que hemos de tener en cuenta que el El nivel de líquidos, sólidos o gases licuados suele medirse en depósitos, silos o containers móviles. Para una medición continua, medición de densidad e interfase, además de la detección de nivel, podemos necesitar una amplia gama de principios de medición.

En este sentido, es interesante poder encontrar un proveedor de confianza que ayude desde la fase de planificación hasta la puesta en marcha y también en las actividades de mantenimiento del punto de medición. Un instrumento de campo que sea completamente fiable utilizará diferentes principios de medición para operar de precisa en cualquier situación. La mejora de procesos vendrá marcada por la puesta en marcha de una amplia gama de instrumentos de campo para la medición y control, componentes del sistema y gestores de datos para la visualización de datos, y herramientas de registro y de software. Esto ayudará, sin duda, a la integración perfecta de los instrumentos de campo en diversos sistemas de automatización.

Una reducción de costes en la gestión de inventario conllevará, sí o sí, un aumento de la productividad teniendo pleno acceso a todas las existencias de este. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que enlazando la realidad con la virtualidad? Esto supondrá una agilización en la toma de decisiones y en el proceso de monitorización al mismo tiempo que se controlan todas las redes de valor añadido en tiempo real integrando la cadena de suministros. En este sentido, es indispensable un software adecuado para esta monitorización y optimización de existencias.

Medición de caudal para líquidos, gases y vapor

Visión general de productos para aplicaciones con líquidos, gases y vapor.

Calidad de producto, seguridad, optimización de procesos y protección medioambiental adecuadas – estas son solo algunas razones por las que la medición de caudal resulta cada vez más importante. Agua, gas natural, vapor, aceites minerales, productos químicos… son algunos de los fluidos que hay que medir a diario. No existe una única tecnología generalizada adecuada para todas estas aplicaciones, así que puede elegir el caudalímetro que se adapte mejor a las necesidades de su proceso de entre todos los de nuestra cesta de productos.

Ventajas

Desde un único punto de medición con funciones de comunicación hasta una solución completa para sistemas de control de nivel superior: puede confiar en que adaptamos siempre nuestros productos a los requisitos de su proceso.

Junto con las interfaces de última generación de control de proceso automatizado y comunicación (sistemas en bus de campo), la medición de caudal ha avanzado hacia cada vez más ámbitos de aplicación nuevos en los últimos años.

Puede elegir entre diversos principios de medición: caudal volumétrico por medición electromagnética, caudal másico por Coriolis o dispersión térmica, caudal volumétrico por Vortex o ultrasonidos.

Medición de nivel

Medición y detección de nivel en aplicaciones con líquidos y sólidos granulados.

La calidad del producto estable, la seguridad de planta y la eficiencia económica constituyen aspectos importantes para cualquier punto de medición. El nivel de líquidos, pastas, sólidos granulados o gases licuados suele medirse en depósitos, silos o containers móviles. Para una medición continua, medición de densidad e interfase, además de la detección de nivel, dispone de una amplia gama de principios de medición. Endress+Hauser le ayuda desde la fase de planificación hasta la puesta en marcha y también en las actividades de mantenimiento de su punto de medición.

Ventajas

La solución correcta para cada tarea de medición.

Como líder mundial en medición de nivel, Endress+Hauser le garantiza la protección de sus activos.

Red de servicio técnico y soporte a escala mundial.

Conocimiento y experiencia a lo largo del ciclo de vida del producto.

Medición de presión

Instrumentos para la medición de presión, presión diferencial, nivel y caudal.

Actualmente, la tecnología de medición de presión se utiliza con frecuencia para medir tanto la presión como el nivel o el caudal en aplicaciones con líquidos, pastas y gases. Con una amplia gama de tecnologías de sensor, Endress+Hauser ofrece instrumentos que se adaptan a la perfección a cualquier clase de aplicación.

Ventajas

La solución adecuada para cualquier tarea de medición.

Como uno de los suministradores líderes en medición de presión, Endress+Hauser garantiza la protección de sus activos.

Red de servicio técnico y soporte a escala mundial.

Conocimiento y experiencia para todo el ciclo de vida de su producto.

Medición de la temperatura

Termómetros y transmisores para la industria de proceso.

Endress+Hauser ofrece una gama completa de termómetros compactos, termómetros modulares, sensores con vaina, electrónicas insertas de medición, transmisores y accesorios para todo tipo de procesos industriales como los de las industrias Oil & Gas, química, alimentación y bebidas, ciencias de la vida, sector primario y metalúrgico, y energético.

Ventajas

Mayor rendimiento y seguridad de la planta gracias a la tecnología de sensores más fiable, y calibraciones con trazabilidad acreditadas.

Optimización de procesos y ahorro de dinero gracias a unos sensores iTHERM rápidos, sólidos y muy exactos.

Menores costes operativos gracias a una integración directa, un manejo fácil y una larga vida útil.

Homologación de planta libre de problemas gracias a certificados internacionales.

Satisfacción del usuario y apoyo de expertos en todas las etapas del ciclo de vida.

EcoVadis

Desde 2013 EcoVadis ha evaluado todos los años Endress+Hauser en relación con su sostenibilidad; el Grupo ha logrado el nivel de clasificación de reconocimiento Gold en estándares regularmente desde 2016. La empresa volvió a obtener una puntuación buena o muy buena en las áreas examinadas, a saber, la protección medioambiental, las prácticas de negocio, las compras sostenibles, las condiciones laborales y los derechos humanos. Esto hace de Endress+Hauser una de las empresas mejor clasificadas dentro del grupo de comparación.