Els liberals valencianistes defenen el cordó sanitari contra la ultradreta, centrar-se en els interessos de poble valencià i la recuperació econòmica.

El poble valencià necessita partits polítics per superar els efectes de la pandèmia i afrontar els problemes derivats de l’infrafinançament. Desgraciadament, la ultradreta, caracteritzada per un odi a la cultura valenciana, sembla que té altres prioritats absurdes.

La darrera mostra de la seua política d’odi i persecució ha estat la denúncia contra una professora del CEIP Mediterráneo d’Alacant. El greuge de la funcionària, pel qual li demanen la barbaritat de 15 anys d’inhabilitació, és el fet d’haver usat el valencià, parcialment i per error, en una circular bilingüe. És evident que la denúncia interposad per un responsable de VOX, no es pretén «corregir» l’errada de la professora, sinó perseguir l’ús del valencià amb la por. És, de totes totes, la política de persecució del valencià que els demòcrates valencians devem denunciar i, sobretot, aïllar.

Per als valencianistes de Demòcrates Valencians, amb la ultradreta cal actuar com fan tots els partits democràtics a Alemanya o França: imposant un cordó sanitari. La dèria de pàtria uniforme on només una llengua i cultura de l’Estat han de ser l’oficial, no deuria ser ni plantejada en l’actualitat. Esta obsessió malaltissa dels militants ultres suposa un atemptat contra el marc de convivència valencià definit a l’Estatut d’Autonomia i un insult al poble valencià.

Els liberals de DV avisen al PPCV que anar de la mà de la ultradreta o continuar imitant-los no és el que convé a la societat valenciana i, menys encara, en estos moments. El liberals valencians demanen als conservadors espanyolistes que deixen de secundar el camí de l’odi, ressentiments i persecucions. Demòcrates reclama una eixida liberal centrada en l’economia i la generació de llocs de treball i apartar-se de la política d’enfrontaments estèrils. Per esta raó aplaudeixen les iniciatives públiques i privades que tenen com objectiu fomentar l’emprenedurisme, la consolidació o l’apertura de mercat per a les empreses valencianes. Iniciatives que, en moltíssims casos, provenen de responsables polítics de les nostres comarques i municipis que assumeixen, sense complexos i amb orgull, la cultura del poble valencià

Tomàs Ferrandis

Portaveu DV