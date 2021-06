l alcalde de València, Joan Ribó, ha asegurado este martes que el Ayuntamiento descarta “totalmente” la celebración en las playas de la ciudad de la Noche de San Juan porque, en la situación actual, “no es bueno” promover que “la gente se junte” en acontecimientos tradicionalmente masivos como este.

Ribó ha hecho estas declaraciones a los medios tras presentar junto a la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, el Plan Convivint en la ciudad, al ser preguntado por si el Consistorio descarta la celebración de la noche festiva del 24 de junio.

“Nosotros pensamos que en una situación como la que estamos, no es bueno que lancemos a la gente a que se junte“, ha indicado para recordar que en los años anteriores a la covid se juntaron alrededor de 100.000 personas.

Sería el segundo año consecutivo que no se celebra la “Nit de Sant Joan” en las playas valencianas debido a la pandemia del coronavirus, respetando así la resolución de la Conselleria de Sanidad que no permite ninguna fiesta ni actuación que no respete las medidas de seguridad.

Ribó ha señalado este martes: “No nos parece razonable, en esta situación, que el Ayuntamiento haga una propuesta de este tipo. Nos hemos planteado las Fallas de una manera articulada, pero la Nit de Sant Joan nos parece que es mejor disuadirnos de eso y dejarlo para un año que los riesgos sean menores”.

Según el alcalde, “ahora estamos mejorando pero los datos de los últimos días están subiendo, muy poco porque hay un porcentaje de vacunación ya importante, pero continúan subiendo y nosotros no queremos colaborar en absoluto a generar una situación de múltiples contactos que puede tener efectos negativos”.

Ha recordado que en años anteriores, en la Noche de San Juan se facilitaba leña para hacer fuego y la EMT el transporte, pero este año “por supuesto no lo vamos a facilitar y los servicios de policía harán los controles correspondientes para que no se hagan” ni fiestas ni hogueras.